Le numérique au service du développement territorial : Lancement du Forum digital de Gandiaye

Ce jeudi 6 juillet, s'est tenue la cérémonie de lancement du Forum digital de Gandiaye, également connu sous le nom de Fodiga. Cet événement, qui se déroulera les 27 et 28 juillet à Gandiaye, a pour objectif de faire du numérique un levier de croissance, d'innovation et d'emploi pour chaque territoire.









Initié par la mairie de Gandiaye, le partenariat technologique de l'événement est assuré par Transnumerik, représenté par son président directeur général Mody-Oury Barry. Selon ses déclarations, sa structure apporte son expertise en termes de solutions technologiques, d'hébergement des données et de connectivité en collaboration avec Sénégal Numérique. En s’alliant avec des acteurs tels que Microsoft, l'entreprise assure la mise en place d'architectures logicielles sécurisées. Mody-Oury Barry souligne le rôle essentiel de Transnumerik en tant que gardien de cette collectivité technologique qui permettra à la mairie de Gandiaye et aux autres collectivités territoriales d'atteindre leurs objectifs.





Présent à cet événement, le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, a souligné l'importance du numérique dans l'accompagnement des collectivités. « Le numérique pourra accompagner les collectivités. Dans le domaine de l’état civil mais pas que ça. Dans la formation des acteurs au niveau territorial, dans la gestion et le pilotage au niveau territorial et dans plusieurs secteurs qui permettent de développer nos territoires parce que l’émergence du Sénégal passera d’abord par l’émergence des territoires », a-t-il déclaré.





Le maire de Gandiaye, Pape Songdé Diop, considère quant à lui le numérique comme un levier essentiel du développement local. Il insiste sur l'importance de s'approprier cet outil puissant dans tous les secteurs, en particulier ceux relevant des compétences transférées aux collectivités territoriales. Selon lui, ces compétences transcendent les secteurs de la vie économique, sociale et contribuent à la création de "smart cities".





Le Forum digital de Gandiaye ambitionne de favoriser l'innovation, l'attraction, la compétitivité, la croissance et la création d'emplois dans chaque territoire grâce au numérique. Il se fixe plusieurs objectifs, notamment les échanges et les réflexions sur les opportunités offertes par le digital pour le développement des territoires, la visibilité, la promotion et la valorisation des produits et services numériques, ainsi que la création et le développement de partenariats et de collaborations entre les territoires et les acteurs du numérique. L'accès au numérique, le renforcement des capacités et la diffusion de la culture numérique font également partie des priorités du forum.







Les enjeux du Forum digital de Gandiaye sont multiples. Il s'agit notamment de valoriser et promouvoir les ressources et potentialités des territoires, de renforcer leur compétitivité, leur attractivité et leur viabilité, ainsi que de favoriser l'innovation et la résilience de la gouvernance territoriale.





De plus, cet événement se veut un instrument permettant de relever les grands défis actuels des collectivités territoriales, tels que la satisfaction des besoins sociaux de base, la création d'emplois, la lutte contre la précarité, le développement de la gestion de proximité, ainsi que la transition numérique et écologique.