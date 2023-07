Le père de Pawlish très remonté contre son fils : «Ci Internet bi la yeugué mariage bi»

Le plus grand absent à la cérémonie de mariage de Pawlish était son pater. Ibou Faye, le père biologique de Pawlish Mbaye né Abdoulaye Faye, d’après son père, est sorti de sa réserve. Très remonté contre son fils, Ibou Faye a révélé au monde entier avoir appris le mariage de son enfant en même temps que tout le monde.





«Depuis qu’il est devenu célèbre, il n’est plus le même. Il ne se soucie plus de sa famille ni de ses parents que nous sommes... Même si j’étais mort, il a des frères et des oncles qui devraient me représenter à son mariage», déplore-t-il.







Par la même occasion, M. Faye a taclé les personnalités présentes à la fête pour sceller ce mariage, alors qu’il n’y avait aucun parent du marié.