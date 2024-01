Dernière adresse à la nation : Macky Sall fait ses adieux aux sénégalais

Dans un message à la nation différent des autres qu’il a eu à adresser aux sénégalais ces douze dernières années, et empreint d’émotion, le président de la République, Macky Sall a fait ses adieux aux sénégalais, ce dimanche 31 décembre 2023. « Depuis 2012, je sacrifie devant vous au rituel du message à la nation pour vous présenter mes vœux à l’occasion du nouvel an. Ce soir, je vous ferai en même temps mes adieux, puisque c’est le dernier message solennel de fin d’année que je vous adresse », souligne d’entame le chef de l’État qui a décidé, le 3 juillet dernier, de ne pas briguer une troisième mandat le 25 février 2024, « même si la constitution » lui en donnait le droit.



Il a ainsi saisi l’occasion pour « remercier » les et sénégalais et leur adresser sa « gratitude » pour l’avoir investi de leur confiance. « Quand je sollicitais vos suffrages en février 2012, je n’avais plus aucun mandat électif. Par deux fois et à une majorité confortable, vous m’avez investi de votre confiance. C’est un honneur suprême en démocratie. Cet honneur, je l’ai toujours considéré non comme une source de privilèges, mais comme une éminente responsabilité et un devoir sacré d’être à votre service, de travailler jour et nuit pour mériter votre confiance », confie-t-il.



« Toute œuvre humaine est imparfaite »



Loin de lui l’idée de tirer un bilan sans anicroche de ses douze années au pouvoir, Macky Sall exprime n’empêche sa « fierté » quand il jette un coup d’œil dans le rétroviseur. «Toute œuvre humaine est imparfaite. Mais quels que soient les critères d’évaluation, le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec le Sénégal de 2012. Je suis fier d’avoir réalisé avec vous cette séquence de notre histoire ; un legs qui témoignera pour nous demain », s’enorgueillit-il.



L’auteur de livre « Le Sénégal au cœur », a également saisi ce moment solennelle pour réitérer ses sentiments les plus déférents à ce peuple. « En allant à votre rencontre, j’ai appris à mieux connaitre et mieux aimer notre pays, d’un amour inconditionnel et inépuisable », déclare-t-il. «Voilà pourquoi je ferai de sorte que l’élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule, comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d’organisation », confie le président sortant qui invite les candidats en lice pour la présidentielle du 25 février 2024 « à œuvrer dans le même esprit. Tous, ensemble, allons aux urnes dans le calme, la sérénité et le fair-play ».



« Je resterai disponible et de bonne volonté »



« Le 2 avril 2024 s’il plait à Dieu, je transmettrai le pouvoir à mon successeur », souligne-t-il, la voix enrouée d’émotion. Cependant, le leader de l’Apr précise que ce ne seront pas des adieux, mais un au-revoir puisqu’il « restera » « disponible et de bonne volonté », car, insiste-t-il, « j’ai le Sénégal chevillé au corps ; et j’ai le Sénégal au cœur ».



« Mon cœur battra toujours pour notre pays, parce que ce qui nous lie -notre histoire et notre destin communs- transcende mes fonctions officielles », conclue-t-il.