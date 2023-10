Le rap Galsen est-il en train de perdre son idéologie engagée ?

Le rap sénégalais, jadis acclamé pour sa poésie engagée et son rôle proactif sur la scène politique, est-il en train de s'éloigner de son essence originelle ? Ces dernières années, une série de confrontations entre les rappeurs les plus populaires du pays indique une descente vers des eaux tumultueuses.

La passe d’armes entre Ngaaka Blindé, à l'origine de la série « Naw Let », inspirée d'une vidéo virale de griots se disputant le micro lors du baptême du chanteur de mbalakh Wally Seck, et Akhlou Lou Brick, qui a riposté avec un titre également emprunté à une vidéo virale de Mollah Morgun, soulève des inquiétudes quant à la trajectoire du rap sénégalais.

Un clash de basse qualité









Les amateurs de rap sénégalais ont été témoins de débats souvent tendus et irrespectueux, révélant un aspect peu flatteur de la scène musicale, les attaques personnelles, les provocations et les règlements de comptes publics sont devenus monnaie courante, reléguant la créativité et l'élévation du genre au second plan.

Influenceurs et animateurs pris dans la mêlée













Il est important de noter que les influenceurs sont de plus en plus impliqués dans ces conflits, principalement parce que leurs noms sont cités et ciblés. Ce qui amplifie la portée de ces conflits, les transformant en spectacle public.

Un changement de rythme et d'identité





Le changement dans le style musical est également préoccupant. Le rap sénégalais, autrefois caractérisé par son rythme unique et ses paroles poignantes, semble s'éloigner de ses racines. Les influences du mbalakh sont prédominantes, créant un écart notable par rapport à l'essence du rap.



L'évolution du rap engagé

La scène du rap sénégalaise a été saluée pour son engagement politique et social. Les artistes de la vieille école utilisaient leur musique pour soulever des questions importantes et inspirer des changements. Cette tradition semble s'estomper avec la jeune génération, plus « concentrée » sur les rivalités personnelles que sur l'activisme.

Comment sortir de ce cercle vicieux ?

Cette année, Awadi, le véritable boss du rap sénégalais, voire africain francophone, a sorti un opus des plus engagés, "Quand on refuse, on dit non", qui rappelle l'écrivain Ahmadou Kourouma et son livre du même nom, abordant des thèmes sérieux et actuels de manière frontale pour éveiller les consciences.

Pourtant, cela ne semble pas suffisant pour ramener les rappeurs d'aujourd'hui sur la bonne voie.

Pour restaurer l’aura du rap sénégalais, quelques mesures sont nécessaires : les artistes doivent renouer avec l'engagement et l'activisme politique, utilisant leur art pour adresser des questions cruciales. L'industrie musicale peut encourager la création de contenus de qualité et élever le niveau artistique. Les médias et les influenceurs ont un rôle à jouer en promouvant la culture hip-hop et en favorisant des discussions constructives plutôt que des confrontations destructrices.

Le rap sénégalais a une histoire riche et significative. Il est temps de revenir à ses racines. Il peut retrouver sa place en tant que voix influente de la jeunesse et un moyen d'exprimer des préoccupations sociales et politiques.

Espérons que les rappeurs, les influenceurs et l'industrie musicale s'uniront pour redonner au rap sénégalais son éclat perdu. Les récentes annonces de sorties d’albums de Dip, Lépp Fii Lañu Fekk, de Omzo Dollar, SSP offriront un aperçu crucial de la trajectoire future du rap sénégalais.

Cependant, rester optimiste peut être perçu comme une naïveté, car les défis persistants nécessitent une réflexion réaliste.