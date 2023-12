Le Sénégal à l’honneur lors de l’édition 2023 du Forum Mondial de la Santé numérique de Washington

Le Coordonnateur de la cellule chargée de la santé digitale du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a participé, comme paneliste, à la table ronde inaugurale de l’édition de 2023 du Global Digital Health Forum (GDHF) qui s’est tenu du 04 au 06 décembre à Washington DC. Le GDHF est le dernier forum de l’année regroupant les acteurs internationaux de la santé numérique après ceux organisés au niveau continental.









Pour rappel, la santé numérique est définie comme l’utilisation des technologies numériques en faveur de la santé. Elle couvre des domaines comme le dossier médical électronique ; l’hébergement, l’accès et la sécurité des données de santé ; la télémédecine (médecine à distance) ; les systèmes d’information digitalisés de santé, …





La table ronde d’ouverture de cette année a regroupé les représentants du Sénégal, du Ghana, de la République Démocratique du Congo (RDC), de l’Haïti et de l’Indonésie. Il était question pour chaque pays de partager (1) les projets digitaux de santé les plus passionnants prévus par leurs gouvernements et (2) les recommandations que ces mandataires souhaitaient formuler à l’endroit des donateurs (partenaires), experts en santé publique, éditeurs de solutions digitales, etc. afin de faciliter la transformation digitale de la santé.





Lors de cette session tenue en plénières, le Dr Ibrahima Khaliloulah DIA, géographe de la santé, expert en santé numérique et Coordonnateur de la cellule chargée de la santé digitale a abordé plusieurs points, notamment :





la priorité accordée par l’Etat du Sénégal à la digitalisation intégrale de la santé incarnée par Monsieur le Président de la République qui en a fait une réforme majeure pour une gouvernance améliorée de la santé ;

la mise en œuvre accélérée de la politique nationale de digitalisation de la santé par Madame le Ministre de la Santé et de l’Action sociale.





En outre, il a souligné la disponibilité d’un financement octroyé par la Banque Mondiale ainsi que le déploiement imminent, en phase test, d’une plateforme numérique de gestion du dossier médical acquise sur fonds propres de l’Etat et développée par une société sénégalaise.





Puis, il a invité les acteurs à adopter le « Digital Health Mindset » (état d’esprit critique et nécessaire pour réussir la digitalisation de la santé). Aux donateurs, il a suggéré d’éviter le financement fragmentaire de la santé numérique et de travailler avec l’entité chargée de cette mission au sein des ministères de la santé. L’application de ces recommandations permettra de réduire le risque de retard de la digitalisation intégrale et d’aggravation de la dette technique d’interopérabilité.