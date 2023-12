Le Sénégal manque de poisson (mais il y a peut-être une solution)

Des scientifiques travaillent à l’élaboration d’une solution alternative à la farine de poisson à base de larves de mouches soldat noir.





C’est au fond du campus de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), dans le quartier de Bel Air, à Dakar, que des chercheurs, en relation avec l’Institut de recherche et de développement (IRD) élèvent des mouches soldats noires, autrement dénommées Hermetia illucens. Leur objectif : produire des protéines d’insectes pour l’alimentation animale et remplacer la farine de poisson.





En 2019, Greenpeace estimait que 500 000 tonnes de poissons étaient capturés au large du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie pour être transformés en farines et en huiles à destination de l’aquaculture, mais aussi de l’élevage de volailles et de porcs. Quatre ans plus tard, la tendance est loin de s’inverser. Cette pratique contribue à la surexploitation des stocks de poissons et menace la sécurité alimentaire de l’Afrique de l’Ouest.





Depuis la découverte du potentiel nutritionnel de la farine de larve de mouche soldat noire (similaire en termes de protéines à celui de la farine de poisson), des projets industriels ont émergé en Europe, menés par des entreprises, comme Agronutris, InnovaFeed, Mutatec et NextAlim. En Afrique, les productions restent artisanales et à petite échelle.