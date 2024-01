Les lions à bord du Ter pour recevoir le drapeau national : Symbolisme d’un voyage de 45 mn en route vers la CAN

L’équipe nationale de football du Sénégal était à bord du TER pour rallier Dakar où elle doit recevoir des mains du Président de la République, son Excellence, Macky Sall le drapeau national avant de s’envoler pour la Côte d’Ivoire pour la CAN. Les stars du ballon ont donc gagné en temps et en confort pour regagner le centre-ville. « Nous les avons transportés de Diamniadio à Dakar pour leur permettre d’aller recevoir le drapeau des mains du Président de la République. Notre souhait, c’est qu’ils nous ramènent une nouvelle coupe », s’est exprimé Abdou Ndéné Sall. A bord, ils ont fait montre de confiance a décrit le Directeur Général de SEN TER, Monsieur Sall. Le voyage n’a duré que 45 mn. « J’ai vu des lions confiants. J’ai vu qu’ils veulent ramener la coupe et le Sénégal mérite cela » a témoigné M. Sall.









Ce voyage revêt plusieurs significations. Du côté de la société, on cherche à montrer que le Train Express Régional (ER) appartient aux Sénégalais par conséquent tout le monde peut le prendre des personnes connues et célèbres comme des jours et des personnes inconnues du grand public. « Le TER est le train des Sénégalais. Les lions, représentants des Sénégalais (à la coupe d’Afrique des Nations) montrent aujourd’hui qu’ils sont comme tout le monde et voyagent en TER qui est un train du quotidien, ouvert à tous », a commenté Charles Civreis, le Directeur Général du TER Dakar.





Ce n’est pas une première. Les poulains d’Aliou Cissé avaient emprunté, il y a deux ans, le TER avant de se rendre à la CAN au Cameroun. La suite on la connaît.





Cette fois-ci, les champions d’Afrique en titre vont disputer leur titre en Côte d’Ivoire pour la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2024.