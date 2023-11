Les urgentistes, chirurgiens, réanimateurs passent à la loupe les brûlés graves

La 10ème du congrès de la Société panafricaine en pathologie brûlure (PABS) s’est ouverte le 8 novembre et ce jusqu’au 10 novembre. Les médecins spécialistes, urgentistes, chirurgiens, les réanimateurs du monde…examineront « la prise en charge des brûlés graves en Afrique », thème de cette année. Au menu de la journée d’ouverture, un atelier de formation des agents de santé a été organisé à la Faculté de médecine de l’UCAD.









Avant d’entrer dans le vif du sujet, un éclairage conceptuel a été fait sur le terme « Brûlure grave ». « On parle de brûlure grave, quand une personne est brûlée au moins d’une superficie supérieure à 25% de son corps, ou quand la brûlure siège dans une partie vitale du corps. Chez l’enfant, c’est quand la brûlure atteint plus de 10% de la surface corporelle », définit le Dr El Hadji Malick Niang, anesthésiste réanimateur par ailleurs coordonnateur local du congrès.





Afin d’améliorer la prise en charge des grands brûlés, il est primordial d’avoir suffisamment des médecins spécialistes sénégalais et africains et qui sont à jour par rapport à l’évolution du protocole de traitement. Surtout que les soins requièrent un nombre important de personnel qualifié. Ces défis justifient la pertinence de l’organisation de ce congrès qui servira à la capitalisation des bonnes pratiques et à la formation continue des praticiens.





Le but de cet atelier est de mettre les médecins, infirmiers sur la même longueur d’onde en partageant les mêmes protocoles, pratiques et méthodes de pansement des brûlures.





D’après le docteur Niang, anesthésiste-réanimateur, au Sénégal « les brûlures graves sont un risque de mortalité énorme, à défaut d’une prise en charge adéquate ».





Le praticien a également insisté sur une bonne prise en charge pré-hospitalière avec les premiers soins dans les lieux d’accident.