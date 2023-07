Levée du blocus chez Ousmane Sonko : Abdou Karim Fofana donne les raisons

L’autorité a décidé de lever le blocus autour du domicile d'Ousmane Sonko, à la cité Keur Gorgui. Et pour cause, «il n’y a plus de raison de le maintenir», d’après le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana.



Face à la presse ce mardi 25 juillet, il a rappelé les causes qui avaient conduit à une telle mesure.