Lissa Tine disparue depuis 4 ans: Son ex-époux libéré après 1 an de prison





Coup de tonnerre dans l'affaire Lissa Tine, du nom de cette jeune dame domiciliée à Réfane, dans le département de Bambey, qui a été kidnappée depuis le 14 avril 2019 ! Son ex-mari suspecté a obtenu une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire après plus d'un an passé en prison, a appris Seneweb.





Suspecté d'être l'auteur de cet enlèvement, Modou Yade avait été arrêté par la Section de Recherches de Dakar en mai 2022 avant d'être inculpé puis placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction.





Mais la libération de l'ex mari de Lissa Tine suscite l'ire des populations de Réfane. Son père Ibrahima Tine, visiblement indigné, a déclaré que "tous les prisonniers du Sénégal doivent être libérés comme Modou Yade". L'homme, très marqué par cette nouvelle, se désole de la décision du juge.





Pour rappel, la mère de la victime n’avait pas mis de gants, en 2020, pour accuser Modou Yade d’avoir séquestré sa fille. «Son ex-mari l’avait invitée à Dakar pour récupérer la pension alimentaire de leur fille. Les enquêteurs avaient constaté que le dernier coup de fil qu’elle avait reçu provenait de cet homme. Ils avaient localisé son appareil cellulaire chez son ex-époux situé à la Sicap Mbao, avant qu'il ne s'éteigne», avait indiqué Yacine Ngom.





‘’L'histoire du mariage éphémère’’





Lissa Tine passait les grandes vacances auprès de son père à Colobane (Dakar) où elle a connu Modou Yade. Le couple a décidé de s’unir pour le meilleur et pour le pire avant de voler en éclats, six mois plus tard. Divorcée, elle quitte le domicile conjugal.





"Modou voulait se remarier avec ma fille, mais nous avons rejeté à trois reprises sa demande", avait expliqué Yacine Ngom.





Réécoutez l'entretien que le père de Lissa Tine avait accordé à Seneweb ( archives)