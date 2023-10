Litige foncier à Guédiawaye : Une bombe qui risque d'exploser à tout moment

Le problème foncier de la bande des filaos prend de l'ampleur dans le département de Guédiawaye. Le collectif Ne trahissez pas Beydi Sèye, composé de fonctionnaires à la retraite, de veuves, de personnes à la mobilité réduite et de jeunes émigrés a décidé de se battre au prix de l’ultime sacrifice.







Tout est parti du lotissement d'un terrain par feu le maire Baidy Sèye en 2015. Selon le collectif, les parcelles étaient attribuées via des délibérations dûment signées par le défunt maire et approuvées par le sous-préfet en qualité de représentant de l’Etat. Et le président de la République Macky Sall avait ordonné la régularisation du lotissement par sa prise en compte dans le Plan d’urbanisme de détails (PUD)).





Le collectif accuse Mame Boye Dia, Mor Woré Guèye et Daouda Diallo d'avoir partagé leurs terrains. Une raison pour eux d'inviter le président Macky Sall à intervenir, de même que le Premier ministre Amadou Bâ, pour éviter que Guédiawaye s’embrase, du fait de la seule boulimie foncière qui n'est d’aucune utilité pour la nation.





Les populations espèrent pouvoir compter sur le sens de la responsabilité de l'actuel directeur des Domaines Mamadou Guèye pour que justice soit rendue.





Sur cette lancée, les victimes demandent au président de la République d'aider à la réhabilitation des ayants droit.