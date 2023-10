Littérature: La fabuleuse Odyssée de Diomaye, l'ouvrage qui décortique la culture Sérère

L'enseignant chercheur, Moussa Gning vient de dévoiler un ouvrage aussi riche que mythique dans lequel il décortique la culture Sérère et ses facettes sans oublier de mentionner l'importance que cette culture représente dans la société. L'auteur nous explique à travers cet ouvrage qu'avec la disparition et le non respect des valeurs anciennes, il est important de faire revenir la nouvelle génération à la source avant qu'ils embrassent le goût du déracinement.





Dans cet ouvrage, d'autres sujets nous y interpellent comme la confiance, la politique, la trahison. L'auteur Moussa Gning y dénonce aussi cette manière de pratiquer la politique au Sénégal qui repose sur le mensonge et la manipulation. Dans cet entretien avec Seneweb, il est revenu sur les faits saillants de l'ouvrage et pourquoi l'odyssée de Diomaye.