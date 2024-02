Livre : Seydou Kanté et El Hadji Ibrahima Faye retracent la géopolitique des 12 ans de Macky Sall

Seydou Kanté et El Hadji Ibrahima Faye, co-auteurs du livre « Géopolitique au Sénégal sous Macky Sall » ont présenté ce vendredi 2 février 2024 leur œuvre. Ce livre est le deuxième qu’ils ont rédigé ensemble. Le premier propose une compréhension de la situation actuelle du Sahel, les facteurs de l'émergence du djihadisme au Sahel et les stratégies de lutte contre le terrorisme et a été publié en 2022.





L’œuvre présenté devant un parterre d’autorités retrace, selon El Hadji Ibrahima Faye coauteur, la géopolitique du Sénégal sous le magistère du Président Macky Sall. Le journaliste diplômé en géographie note que le livre tente d'avoir une vision synthétique des réalisations, des défis et des réussites du Sénégal sur le plan international entre 2012 et 2023. L’idée est de permettre aux générations futures d'avoir une connaissance pointue sur les réalisations du Président Sall sur le plan géopolitique. “Le livre est plus qu'une simple narration des faits. Il se positionne comme une référence essentielle pour ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes géopolitiques des 12 années du pouvoir de Macky Sall’’, dit-il.





Son co-auteur Seydou Kanté lui, parle de l’engagement du Chef de l’Etat en faveur du progrès. Ce livre, se renseigne-t-il « sera une contribution significative à la documentation historique, à la promotion d'un dialogue informé sur les questions clés liées à la gouvernance, à la diplomatie, à l'aménagement du territoire, aux projets structurants, à l'économie et aux enjeux sécuritaires ». Le livre relate les interactions diplomatiques du Sénégal avec d'autres nations, les relations régionales, internationales ainsi que leur évolution.





Édité par L'harmattan, ce livre de 178 pages est structuré en trois parties. Il offre une plongée approfondie dans la géopolitique externe du Sénégal, revenant les coulisses de la diplomatie sénégalaise sous le leadership du Président Macky Sall.

Quant à la géopolitique interne, qui est traitée dans la deuxième partie, elle met en lumière les choix d'aménagement du territoire, les projets structurants et la recherche de solutions à l'équité territoriale, les éléments clés dans la construction d'une nation prospère et équilibrée.





La troisième partie examine la jonction entre la géopolitique interne et la géopolitique externe, mettant en exergue des enjeux cruciaux liés à l'exploitation des hydrocarbures, une étape majeure dans le développement économique du Sénégal.