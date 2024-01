Location, publicité, booking…: Dakar Dem Dikk monte en puissance sur la ligne de la diversification de ses services

La société nationale de transport Dakar Dem Dikk (DDD) est bien déterminée à satisfaire ses clients. Elle a entrepris la diversification de ses services et de ses lignes. Ces nouvelles offres interviennent après l’acquisition de 370 nouveaux bus répondant aux standards internationaux. C’est l’amorce de la montée en puissance et surtout de l’amélioration de la qualité des services aux populations du Sénégal et de l’Afrique.







Ces nouveaux services sont partagés avec les clients actuellement à la Foire de Dakar au CICES. L’entreprise fait une relance de l’offre globale de la société concernant notamment le produit abonnement qui propose une réduction de 20%. « La vignette du mois de janvier est vendue au Pavillon Brun de la foire, elle est valable jusqu’au 8 février 2024 », renseigne le chef de division marketing, Saliou Jacques Faye.





Revendiquant la détention de la meilleure régie publicitaire au Sénégal, DDD fait un appel aux annonceurs afin de leur offrir une meilleure visibilité en faisant circuler tous leurs produits et services dans toutes les régions du Sénégal et de la sous-région.

En pleine transformation numérique, le booking Dem Dikk fait partie des innovations majeures. Il permet aux clients de réserver leurs tickets à distance.





En sus du réseau de Dakar, du réseau express AIBD, le réseau interurbain vient renforcer le service de transport public en interconnectant Dakar et toutes les 14 régions et départements du Sénégal ( 2 départs par jour). Ainsi que le convoyage international vers la Gambie, la Guinée Bissau et Conakry, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Maroc prenant en compte l’option « Envoi express de colis et courriers ».





L’entreprise DDD reste ouverte à toute offre de partenariat correspondant aux attentes de la clientèle. C’est dans cette optique qu’elle élargit sa convention de partenariat avec des entreprises, des structures scolaires ainsi que des particuliers dans le cadre de location de ces véhicules sûrs et confortables.