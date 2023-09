Lonase : Lat Diop passe le témoin à Abdourahmane Doura Baldé et l’exhorte à consolider les acquis

C’est officiel ! Le tout nouveau Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a pris fonction. Lat Diop, le Directeur général sortant, a passé le témoin à son successeur Abdourahmane Doura Baldé. La cérémonie officielle de passation de service a eu lieu ce lundi 25 septembre 2023, au siège de l’institution, à Dakar. Elle a noté la présence des familles, parents, collaborateurs et amis, venus massivement pour rendre un vibrant hommage au Dg sortant puis souhaiter la bienvenue au nouveau maître des lieux.









La Trésorerie est passée de moins de 5 milliards à 12 milliards de francs Cfa, en 3 ans





A l’occasion de cet événement solennel, le Dg sortant, après avoir exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Macky Sall, pour la confiance sans cesse renouvelée, a dressé le bilan de ses 3 années à la tête de la Lonase. « Je dois préciser que c’est sous la guidance et les conseils éclairés du chef de l’Etat que la Lonase a pu faire un bon avant. Un bon qualitatif que tous les Sénégalais ont su apprécier aujourd’hui. Donc, c’est le lieu de le remercier pour tous les actes posés à notre endroit, et lui exprimer encore une fois notre profonde gratitude », a laissé entendre Lat Diop.





Mieux, il ajoute : « A mon arrivée, la trésorerie de la Lonase comptait moins de 5 milliards. Aujourd’hui, elle est à 12 milliards de francs Cfa. Cela démontre si besoin en était le travail colossal qui a été accompli par tout le personnel de l’institution, du Top management aux agents de sécurité ».





Lat Diop a aussi remercié vivement ses collaborateurs qui ont cheminé avec lui durant son magistère à la tête de la Lonase, pour « la qualité et la sincérité » de leur collaboration. Il a tenu à réserver une mention spéciale au Secrétaire général, Mamadou Guèye, qui, selon lui, a été d’un apport considérable, aussi bien d’un point de vue administratif que technique.





Le nouveau Dg invité à « consolider les acquis et relever de nouveaux défis »





Pour finir, l’ex Directeur général de la Lonase a formulé des prières à l’endroit de son successeur, tout en lui souhaitant plein succès à la tête de l’institution afin qu’il puisse consolider les résultats acquis et relever de nouveaux défis à la satisfaction du Sénégal et de la Lonase.





« Aujourd’hui, nous avons été assez impressionnés pour les résultats qu’il a fait à la tête de la Lonase »





Le Directeur général entrant, pour sa part, a lui aussi tenu à adresser ses vifs remerciements au président de la République pour le choix qu’il a porté en sa personne. Un choix qui, pour Abdourahmane Doura Baldé, est un « choix qui honore toute la jeunesse et qui montre toute la confiance qu’il a à la jeunesse ».





Le tout nouveau patron de la Lonase a, par ailleurs, félicité et remercié vivement son prédécesseur qui, selon lui, a fait « un travail de titan à la tête de l’institution. « Aujourd’hui, nous avons été assez impressionnés par les résultats qu’il a fait à la tête de la Lonase. Et nous tenons à le remercier et lui rendre un vibrant hommage pour le travail fait.





Abdourahmane Doura Baldé a profité de l’occasion pour exhorter l’ensemble de ses collaborateurs au travail et à aller vers de nouveaux défis.