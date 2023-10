Lutte contre les cancers féminins : la DER joue sa partition dans la sensibilisation

La Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a organisé, mercredi 26 octobre, un atelier de sensibilisation sur les cancers particulièrement ceux qui touchent les femmes. Ce dans le but de relayer les bons messages et gestes à adopter dans l’optique de se prémunir de ce mal. Sous le thème « Cancer au féminin : impacts socio-économiques et professionnels », ce panel a été animé par le cancérologue professeur Abdoul Aziz Kassé, la psychologue Dr Soukeyna Diop, le secrétaire général de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA), M. Mansour Niang ainsi que des bénéficiaires ayant un lien direct ou indirect avec la maladie. Au terme des échanges, cet atelier a permis à la DER d’envisager des paramètres de soutien aux personnes affectées directement ou indirectement (malades et accompagnateurs).









Les maladies non transmissibles parmi lesquelles le cancer, sont devenues de plus en plus redoutables au Sénégal. Parmi les plus fréquentes, le cancer du col de l’utérus, le cancer du sein, le cancer de la prostate chez l’homme, le cancer du foie et le cancer de l’estomac. Néanmoins, d’après Dr Abdoul Aziz Kassé, toutes ces 5 pathologies virulentes sont évitables grâce aux vaccins et guérissables par le biais du dépistage à temps. “Toutefois, il est regrettable de noter qu’une bonne sensibilisation axée sur la possibilité de rémission de ces maladies, fait quelque part défaut”, déplore-t-il.





Pour sa part, la DER va beaucoup plus loin dans les lignes d’accompagnement qu’elle fait pour les couches vulnérables. Elle s’immisce dans la cause et compte accompagner les populations vulnérables à travers des activités économiques qui peuvent soulager les charges de la maladie de l’enfant ou du membre de la famille. C’est dans cette optique que des associations telles que “Mamans Soleil” et “Yayu Tidiane" ont été conviées à la rencontre.





En outre, la DER va également exhorter les startups qui ont été accompagnées, grâce au fonds pour la promotion de l’innovation, à apporter leur touche. Elle compte les orienter pour qu’elles puissent aller beaucoup plus loin sur la data (données) avec la collaboration de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et sur les mesures de prévention.