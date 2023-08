Lutte contre les inondations : L'ONAS réceptionne de nouveaux équipements de dernière génération

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) renforce sa logistique et son équipement pour mieux assurer sa mission de service public, notamment pendant l’hivernage. En effet, dans le cadre de sa politique de renforcement de ses moyens et surtout dans le cadre de la lutte contre les inondations, l’ONAS a acquis de nouvelles logistiques et de nouveaux équipements de dernière génération en matière d’assainissement. Le matériel, réceptionné ce lundi 14 août 2023, à la station d’épuration de Cambérène (Dakar), a été présenté à la presse par le directeur de l’exploitation et de la maintenance, Pédre Sy, en marge d’une visite guidée.









Un matériel jamais acquis par l’ONAS





Ces équipements jamais acquis par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal depuis sa création en 1996, sont composés de tuyau anaconda d’une longueur de 20 kilomètres pour évacuer les eaux pluviales dont 15 kilomètres de type DN 300 et 5 kilomètres de types DN 400; des jonctions qui permettent de lier les conduites (tuyaux); des flexibles ; des camions bennes ; des camions hydrocureurs de petite capacité (1 à 2 mètres cubes avec une pression de 300 barres) et des camions de grande capacité ; des fourgonnettes d’intervention ; des camions citernes et de vidange ; des camionnettes d’inspection du réseau d’évacuation des eaux ; des engins ; deux gros camions d’aspiration d’une capacité de 20 mètres cubes dotés de pompes haute pression ; des motos-pompes d’une capacité de 2000 mètres cubes/heure chacune ; et enfin, une pompe de 5600 mètres cubes qui est en cours de réception.





Des équipements de « très bonne » qualité





Selon le directeur de l’exploitation et de la maintenance, ces équipements acquis par l’ONAS, sont de très bonne qualité et de très grande capacité. A en croire Pédre Sy, le tuyau anaconda peut durer jusqu’à 10 ans, contrairement aux conduites flexibles que l’Office utilisaient jusqu’ici.





A rappeler que l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion du secteur de l’assainissement. Il a été créé par la loi n° 96-02 du 22 février 1996, et organisé par le décret 96-667 du 07 août 1996. Il est chargé de : la planification et la programmation des investissements ; la maîtrise d’ouvrages et la maîtrise d’œuvre, la conception et le contrôle des études et des travaux d’infrastructures d’eaux usées et pluviales; l’exploitation et la maintenance des installations d’assainissement d’eaux usées et pluviales; le développement de l’assainissement autonome et la valorisation des sous produits des stations d’épuration.