Lutte contre les maladies transmissibles : Plan International sensibilise à travers une randonnée pédestre

Pour la promotion de la santé et le bien-être dans le milieu de travail, Plan International a organisé une randonnée pédestre ce dimanche.



Du siège de la collectivité Lebou, en passant par la RTS, l’Avenue Blaise Diagne, pour terminer au Penc Lebou sis à la Médina,cet évènement a été une occasion pour les marcheurs de porter la voix dans la lutte contre les maladies comme le Paludisme, la Tuberculose, le VIH et le Covid 19.



Devant plus d’une centaine de marcheurs, Thioro N Touré, responsable des ressources humaines de l’ONG, qui œuvre pour la progression des droits des enfants et l’égalité entre filles et garçons, renseigne que cette première édition a une particularité notoire.





« Cette marche est l’un des objectifs qu’on a voulu atteindre à travers le bien-être dans le milieu professionnel. En lien avec la tuberculose, le Covid-19, la randonnée est un moyen pour sensibiliser la population autour de cette thématique », déclare-t-elle.



D’ailleurs, “nous en profitons pour organiser des dépistages de tuberculose”, a-t-elle poursuivi. Car explique Thioro.N.Touré « on peut contracter la maladie sans le savoir d’où l’importance du dépistage, lance, la responsable des ressources humaines de Plan International.



`Mame Saliou Diallo troisième vice-président de la fédération sénégalaise de Randonnée Pédestre s’est quant à lui réjoui de la confiance que l’entité internationale a placée sur la fédération pour la tenue de cette activité.