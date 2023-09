Macky bat campagne pour Amadou Ba à Tivaouane : « La prière est importante mais il faut aussi aller voter le jour-J »

La visite de Macky Sall à Tivaouane en prélude au Gamou, ce lundi 25 septembre, a eu les allures d’une campagne avant l’heure. Le Président de la République qui effectuait sa dernière visite officielle en tant que Chef de l’Etat, était accompagné de son Premier Ministre et candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Amadou Ba. Le porte-étendard de Benno a reçu la bénédiction du khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour.





Présidant la cérémonie à l’auditorium de l’esplanade des mosquées, après la visite chez le Khalife, le président Sall a demandé à Tivaouane de voter pour son candidat le 25 février prochain. « La prière est importante pour la victoire mais il faut aussi aller voter le jour-J », déclare-t-il.