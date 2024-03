Mactar Cissé:" Nous allons conduire les élections dans le calme, la sérénité et la plus grande transparence"

Porté à la tête du ministère de l'Intérieur, Mouhamadou Mactar Cissé a pris contact avec certains de ses services. "Je viens d'être nommé par le président de la République dans les fonctions de ministre de l'Intérieur dans un contexte particulier. À ma demande, ce programme de visite a été élaboré par le directeur général de la Police Mamadou Bocar Yague. Nous la terminons avec la visite du commissariat de banlieue qui est le symbole de ce que doit être la police de proximité. Il s'agit d'assurer la sécurité de nos concitoyens", a expliqué le ministre à la fin de la tournée.









À quelques jours du scrutin présidentiel, il souligne avoir comme mission essentielle de "conduire les élections dans le calme, la sérénité et la plus grande transparence".





Le ministre de l'Intérieur s'exprimait pendant la visite de certaines unités de police. Il s'agit du commissariat central, du camp Abdou Diassé, les unités du Groupement mobile d'intervention et de la police de l'air, entre autres, avant de finir sa tournée au niveau du commissariat d'arrondissement de Mbao.