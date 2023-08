MAGAL 2023 : Jahman Xpress exalte les sacrifices du fondateur du Mouridisme dans « Bamba Ndiokonial »

Il n'a pas dérogé à sa règle. Jahman Xpress marquera le Magal de 2023 en offrant un single aux fervents fidèles mourides. C'est une suite logique de ses productions.



Après Bamba la paix sortie en 2018, Bamba Nieup en 2019, la Joie en 2020, Bamba Teranga en 2021, et dernièrement Mo Daan en 2022, Jahman Xpress joint l'outil à l'agréable. Comme à l’accoutumée, le natif de Diourbel concocte un nouveau tube à ses fans.



Pour ce Magal prévu ce 04 septembre 2023, Jahman Xpress et Ahmada Jadid dévoilent ensemble Bamba « Ndiokonial » qui signifie ( merci en sérère) afin de faire plaisir aux nombreux « talibès ».



Dans cette chanson, Abdou Lahad Thioune de son vrai nom accompagné du fils de Serigne Modou Kara chantent les louanges de Cheikh Ahmadou Bamba.



Ils remercient le fondateur du Mouridisme pour ses nombreux sacrifices et réalisations. Ils appellent ainsi toutes les personnes et tous les croyants à répondre à l’appel Serigne Touba Khadim Rassoul.