Magal Touba 2023 : Ngoye Fall apparaît avec des parures en or personnalisées

Surnommée la ‘’Reine de l’or’’, en 2022, Ngoye fall sort toujours du champ de l’ordinaire. La femme du ministre conseiller Askia Touré a encore défrayé la chronique lors du Magal 2023.







Connue pour son exhibitionnisme à travers ses nombreux vêtements, parures, et actions lors des cérémonies religieuses, Mm Touré a fait son apparition avec des parures hors du commun. Et oui!, Ngoye Fall a gravé son portrait sur ses bijoux en Or. Du collier aux boucles d’oreilles, on voyait le visage de la femme du ministre.









En grand-boubou blanc pour marquer sa 5ème attaque (tenue), Ngoye répond à ses détracteurs.