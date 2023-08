Magal Touba : Mansour Faye lance la campagne zéro accident

Préoccupé face à la recrudescence des accidents de la route , qui ont occasionné des pertes en vie humaines, des blessés graves et des pertes socio-économiques importantes, Mansour Faye prend les devants.





En effet, ce 29 Août 2023, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a lancé la campagne zéro accident de la route.





Lors de la cérémonie d’ouverture de la campagne de sensibilisation et de vérification technique des véhicules pour la sécurité routière, le ministre a invité les usagers à la responsabilité et à la prudence afin de limiter voire éviter tout accident.





« Nous constatons depuis quelques temps sur nos routes une récurrence des accidents qui causent beaucoup de dégâts matériels, financiers et 60% en pertes en vie humaine . Nous savons qu’en matière de sécurité routière, il n’y a pas de recette miracle. Il faut avant tout du courage, de la détermination et de la vigilance à tous les instants. Nous devons nous mobiliser pour inciter chacun à la prudence et aux respects scrupuleux des règles de conduite sur les routes », a indiqué Mansour Faye.









Ces catastrophes sont souvent causées par la vétusté du parc automobile, le mauvais état technique des véhicules en circulation, le comportement de certains usagers sur la route.





A l’occasion du grand Magal de Touba prévu ce 4 septembre, une opération de vérification des voitures est offerte par le ministre des Infrastructures allant du 29 août au 1er septembre sur l’ensemble des axes autoroutiers et principales gares routières.





« L’objectif de cette campagne est de prévenir le risque lié à ces accidents qui souvent peuvent être évités. Ainsi, le village sécurité routière ouvert au public offre l’opportunité aux conducteurs de bénéficier gratuitement d’un diagnostic de leurs véhicules afin de détecter les défaillances mineures grâce à des professionnels », renseigne Mansour Faye.