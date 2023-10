[Entretien] Magui, la rappeuse engagée, qui écrit à Macky Sall

Magui est l’une des meilleures rappeuses de sa génération. Celle qui se considère comme la voix des sans-voix a marqué les esprits avec son titre “Président” qui s’adresse directement au chef de l’État, Macky Sall. Pour Seneweb, elle évoque ses engagements et parle de sa nouvelle mixtape “Seetu”.





Pourquoi avez-vous décidé de sortir une chanson aussi engagée? Chanson en forme de message au Président de la République.





Ce titre reflète l'état du pays.Tantôt avec ses tensions sociopolitiques mais aussi avec la crise économique qui ne fait que s’empirer et se fait ressentir dans tous les secteurs. Le président de la République, étant le décideur principal de certaines lois qui régissent notre système économique, social et politique, constitue la clé pour pouvoir remédier à ce mal intérieur. C’est pourquoi cette lettre lui est directement destinée afin de qu’il agisse.









Qu'est-ce qui vous a influencé ?





En tant qu’artiste, il m’était devenu indispensable de prendre parole et de dire les choses telles qu’elles sont. Il urgeait de réagir et de faire entendre raison au président, lui rappeler ses promesses électorales mais aussi faire résonner la voix du peuple.





La chanson est-elle un extrait de votre dernier album ?





Le chanson est un extrait de mon nouvel album Seetu qui signifie " Miroir ". L’album reflète mon désir de montrer librement mon reflet et mes différentes personnalités à travers ma musique. Cette mixtape est une fusion de textes percutants, de rythmes entraînants et d'une exploration audacieuse de diverses thématiques sociales et personnelles. Les titres de la mixtape abordent des sujets tels que l'émancipation des femmes, les défis de la vie quotidienne à Dakar, et les aspirations de la jeunesse sénégalaise.





Dans la mixtape "Seetu", il y aura des collaborations avec d'autres artistes talentueux de la scène hip-hop sénégalaise. Ce qui va ajouter une dimension unique à l'œuvre. Ces collaborations m’ont permis d'explorer de nouveaux styles et de repousser les frontières de sa créativité. La sortie de "Seetu" a eu lieu le 30 Septembre dernier suivie d’une séance d’écoute et d’une conférence de presse. La sortie a été célébrée par un Spectacle avec de grands artistes à l’affiche le 06 Octobre dernier à la MCU de Ouakam.





Vous définiriez-vous comme une artiste engagée ?





Je me considère comme le reflet de ma communauté. Mes chansons traitent de mon vécu et de mes pensées vis-à-vis des polémiques. Je m’intéresse beaucoup à l'actualité de mon pays. Donc oui la voix du peuple me convient bien.





Quelle est votre perception de la concurrence qui existe dans le milieu du hip-hop ?