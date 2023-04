Maison de Farba incendiée : Les jeunes de Matam en bouclier…

Point de presse COJER MATAM



Ce 21 avril 2023, au moment où la Ummah islamique fête l'Eid, des individus ont pris d'assaut et saccagé sauvagement le domicile de Farba NGOM.





Ces actes criminels perpétrés par des professionnels de la casse tel que le montre le modus operandi nous interpellent en tant que jeunes habitant le département de Matam où l'honorable député Farba NGOM est originaire.





Ces actes de vandalisme sont le reflet d'une méchanceté et d'une haine viscérale envers un homme courageux et très dynamique dont le seul tort est d'être un homme de confiance du Président de la République.



La Cojer du département de Matam condamne fermement ces attaques odieuses et manifestes toute sa compassion à l'endroit du grand bienfaiteur, Farba NGOM, élu du peuple, maire des Agnam.





Eu égard ses immenses œuvres sociales dans le pays, s'attaquer à Farba NGOM revient à s'attaquer à toute la population de Matam.

C'est pourquoi, nous nous approprions l'affaire pour porter le combat pour que de pareilles situations ne se reproduisent.





Et ceci reste un avertissement.



Les jeunes du département de Matam sont pleinement mobilisés depuis la connaissance des faits pour empêcher toute autre tentative qui viserait l'honorable député Farba NGOM.



Ces actes qui sont entrain de devenir monnaie courante dans notre pays, s'inscrivent dans un contexte général de vandalisme répété et délibéré contre soit les édifices publics ou contre des personnalités du gouvernement ou leurs biens.



Nous refutons tout recours à la violence et par la même occasion mettons en garde ces fauteurs de troubles que désormais nous nous érigeons en sentinelles contre ces forfaitures iniques dont notre concitoyen ne cesse de subir. Trop c'est trop.





Rien ni personne ne peut ébranler ou détourner la détermination et l'engagement de l'honorable député Farba NGOM à défendre ses convictions. Au contraire cela ne fera que renforcer son courage et sa loyauté.



Le saccage est un acte criminel qui génère sur le plan pénal de graves conséquences juridiques.