Mamadou, Dg de Free : “Nous sommes le premier opérateur à la lancer la 5G au Sénégal”

« 2024 c’est une nouvelle expérience de vie », a déclaré Mamadou Mbengue, directeur général de Free Sénégal. Le patron de l’opérateur de téléphonie a laissé éclaté son enthousiasme lors du lancement officiel de la 5G par Free : « 2024 ne sera pas comme 2023 parce que nous allons propulser l’ensemble de l’écosystème sénégalais vers des hauteurs inexplorées jusqu’à présent. Ce sera le point de départ d’un vaste programme de déploiement de la 5G sur l’ensemble du territoire sénégalais ».



Pour l’heure, une vingtaine de sites sont déjà opérationnels et de manière crescendo, le territoire national sera couvert d’ici la fin de l’année, promet M. Mbengue.



Cette 5 G offre un temps de latence inédit (réduit) avec un débit pouvant aller jusqu’à plus de 1GB par seconde. Une innovation qui profite à tous les secteurs ( santé, agriculture, transport…) grâce à fluidité et la performance du réseau.



« Nous sommes les « first mover ». Nous avons allumé nos sites 5G il y a 2 jours (…) Nous sommes le premier opérateur à lancer la 5G au Sénégal. Ainsi nos clients auront une longueur d’avance », se réjouit M. Mbengue. Selon lui, cet exploit permettra surtout au monde professionnel de gagner beaucoup plus en temps et en argent.



Conformément aux exigences de l’ARTP (cahier de charge ) et du ministère des télécommunications, cette 5G a été attribuée par décret présidentiel après un long processus pour l’acquisition.



Télécommunications: avec free, la 5G devient une réalité au Sénégal