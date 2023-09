Mamadou Mamour Diallo, DG de l’ONAS : « Amadou Ba, le choix de la continuité et de la stabilité »

Le Président du Mouvement Dolly Macky, Mamadou Mamour Diallo, par ailleurs Directeur Général de l’ONAS, valide le choix du Premier Ministre, Amadou Ba par le Président de la République, Macky Sall pour être candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar pour l’élection présidentielle de février 2024.





« Je tiens à remercier le Président de la République, son Excellence, Macky Sall pour son leadership et son esprit rassembleur. Nous allons travailler avec le Premier Ministre, Amadou Ba. L’accompagner et le soutenir nous permettra de poursuivre la mise en œuvre du PSE. Amadou Bâ, c’est le choix de la continuité et de la stabilité », a argumenté le Directeur Général de l’ONAS.







Pour lui, l’actuel Premier Ministre est mieux préparé à assumer la fonction de Président de la République. C’est un homme qui a un capital d’expérience dans l’administration. « Il a un bon parcours sur le plan professionnel. Il était inspecteur des Impôts jusqu’à devenir Directeur Général des Impôts et des Domaines, Ministre des Finances, Ministre des Affaires étrangères, et Premier Ministre. Il coche toutes les cases. Il remplit tous les critères », a défendu le Directeur Général de l’ONAS.







Au plan politique, il a occupé de hautes responsabilités. Au-delà de tout, Mamadou Mamour Diallo évoque d’autres traits moraux de l’homme qui sont aussi déterminants dans les sociétés comme les nôtres. « Amadou Bâ est un rassembleur, quelqu’un qui est ouvert d’esprit. Il est très humain. C’est un bon choix. Maintenant, tous les membres de la coalition doivent descendre sur le terrain pour que nous puissions remporter l’élection au soir du 25 février 2024 », a lancé Mamadou Mamour Diallo. Il a demandé à tous les membres du Mouvement Dolly Macky d’aller à la rencontre des militants et des électeurs pour une victoire à l’élection de février 2024.