Mame Diarra Fam : «Le PDS a combattu seul et a gagné seul son combat»

Nombre de députés de Pastef ont souligné que l’opposition a mené tous les combats ensemble. Mais pour la parlementaire Mame Diarra Fam, ce n’est que balivernes. "Nous avons combattu seuls. Tout le monde disait : 'Laissez la justice faire son travail.'





La députée estime que les Sénégalais faisaient de la répression de l’enrichissement illicite une demande sociale. «Aujourd’hui, on reconnaît l’injustice. On disait partout qu’il fallait laisser la justice faire son travail. Karim Wade a été digne. Non seulement il a répondu à la justice de son pays, mais il a apporté les preuves de son innocence devant une cour à laquelle on ne peut pas échapper», dit Mame Diarra Fam.





Elle ajoute que la loi sera votée et que demain, Karim Wade foulera le sol sénégalais la tête haute…





Les détails avec la vidéo.