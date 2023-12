Management de la qualité : L'ARTP certifiée ISO 9001 Version 2015

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal est désormais certifiée ISO 9001 version 2015. L’annonce a été faite par son Directeur général, M. Abdou Karim Sall, en marge d’une conférence de presse tenue ce lundi 18 décembre 2023, à cet effet. « C’est avec beaucoup de bonheur que je vous annonce que l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes vient d’être certifiée ISO 9001 version 2015, pour la première fois d’ailleurs », a-t-il annoncé au cours de la rencontre tenue au siège de l’ARTP.









Désormais, l’autorité fait partie des organisations certifiées au Sénégal. Selon le Dg, cette certification, obtenue avec le cabinet Veritas le 8 décembre 2023 et qui a concerné l’ensemble des processus cœurs de métier et l’ensemble des processus supports de l’ARTP, est un point important pour l’autorité. « C’est un point important comme vous le savez tous. ISO 9001 version 2015 est une norme qui adresse le management de la qualité. Qui dit management de la qualité, dit que nous allons désormais faire tout ce que nous avons dit et dire tout ce que nous allons faire, à travers des processus documentés », a expliqué Abdou Karim Sall.





A ce titre, le Directeur général de l’ARTP a tenu à féliciter l’ensemble de ses collaborateurs pour leur implication, leur engagement, le respect de l’ensemble du processus qui ont permis à l’autorité d’être certifiée.





A noter que ISO 9001 est une norme de management de la qualité reconnue dans le monde entier. Elle aide les organismes de toutes tailles, quel que soit le secteur, à améliorer leurs performances, à répondre aux attentes de leurs clients et à démontrer leur engagement en faveur de la qualité. Ses exigences définissent de quelle manière il convient d’établir, de mettre en œuvre, de tenir à jour et d’améliorer en continu un système de management de la qualité (SMQ).





La mise en œuvre d’ISO 9001 par votre organisme signifie que celui-ci a établi des processus efficaces et formé son personnel afin de proposer de manière systématique des produits ou des services de qualité.