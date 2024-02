MANIFESTATIONS A THIES 18 ARRESTATIONS AU COMMISSARIAT CENTRAL ET AU 1ER ARRONDISSEMENT

A Thiès, 18 arrestations ont été enregistrés lors des deniers manifestations du vendredi 9 février 2024, à savoir 10 individus retenus au commissariat central, 8 autres au 1erArrondissement. Parmi eux, le coordonnateur du mouvement Y en a marre à Thies, Serigne Salifou Ndiaye. L’information a été donnée par les responsables de la section de Thiès de la coalition Aar Sunu Election.





Au cours d’un point de presse tenu ce week-end, Me Ousmane Diagne de Yewwi Askaan Wi (YAW), maire de la commune de Thiès-Est, Anta Diop de la coalition «Mimi 2024»,Bassirou Diop du mouvement Y en a marre, Pr AdamaDiawara, Baye Serigne Samb et leurs camarades de lutte ont été catégoriques : « Que Macky Sall sache que le peuple ne reculera pas, l'élection présidentielle va se tenir le dimanche 25 février 2024. Il ne faudrait pas qu'on desserre l'étreinte face à une énième forfaiture du président de la République ».





Aar Sunu Election/Thiès exige « la libération, sur toute l'étendue du pays, de tous les détenus politiques, de tous ces jeunes qui ont manifesté pour simplement le respect du droit ». Elle constate que «depuis plus d'un an, ils sont plus de 1000 sénégalais à croupir dans les geôles de Macky Sall. C'est une véritable dictature qui s'est installée au Sénégal ».