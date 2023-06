Manifestations du 1er juin : Sénégal Services Ziguinchor complètement détruit

Le Directeur général de Sénégal Numérique SA, M. Cheikh Bakhoum, a effectué une visite de travail dans la région de Ziguinchor, suite à la vague de manifestations, de saccages et de pillages qui n’a pas épargné l’Espace Sénégal Services du département de Ziguinchor. Sur place, le Directeur général a constaté, avec désolation et regret, un Espace Sénégal complètement consumé par les flammes, dans un décor chaotique, avec des vitres brisées, des portes défoncées, un plafond noirci par la fumée... Bref un édifice et des équipements entièrement détruit et parti pour rester hors-service pendant plusieurs semaines voire des mois.





« Il ne reste presque plus rien de l’Espace Sénégal Services de Ziguinchor », c’est le triste constat fait par M. Cheikh Bakhoum, DG de Sénégal Numérique SA, après une visite ce vendredi 09 juin 2023 au niveau du site qui a été pris pour cible au premier jour des manifestations.







Accompagné de ses collaborateurs, Cheikh Bakhoum s’est d’abord rendu chez le gouverneur de la région, Guedj Diouf, qui, après un entretien d’une demi-heure sur la situation l’a rassuré sur les dispositions prises pour davantage renforcer la sécurité des Espaces Sénégal Services de la région, qui jouent un rôle particulièrement important dans la politique du Chef de l’Etat visant à rapprocher l’administration des populations.





M. Bakhoum a également rendu une visite de courtoisie au préfet du département de Ziguinchor, avec qui, il a effectué la visite sur site, pour constater l’ampleur du sinistre et des dégradations causées par l’attaque. Le sinistre est au-delà de l’imaginable : des cocktails Molotov et des pneus brûlés à l’intérieur même du bâtiment ont eu raison des vitres, du mobilier, des installations et d’une bonne partie du matériel informatique. « Nous déplorons l’attaque qui a été perpétrée dans l’Espace privant les populations du département de Ziguinchor d’un guichet unique qui leur permettait d’accéder avec beaucoup plus de célérité aux services de l’Etat, notamment tout ce qui est documents administratifs, avancement pour les fonctionnaires, financement, formation et insertion avec le pôle emploi », a déclaré le Directeur général de Sénégal Numérique SA.





Selon Cheikh Bakhoum, la jeunesse devrait plutôt protéger cet instrument qui a été mis en place pour son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Il a également révélé que, vu l’étendue des dégâts, les travaux de réhabilitation risquent de prendre du temps ; et par conséquent, le site sera hors-service pour les prochaines semaines voire les prochains mois.





Les populations du département de Ziguinchor pourront toutefois se rabattre sur les Espaces départementaux de Bignona et d’Oussouye pour la délivrance de certains services. Ces deux sites fonctionnels ont également accueilli la délégation du DG de Sénégal numérique SA. Le personnel a été invité par M. Bakhoum à sensibiliser davantage sur les missions et l’importance de ce dispositif pour les populations surtout les jeunes. Le Directeur général de Sénégal numérique SA a exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des autorités administratives des trois départements de la région pour leur accompagnement constant pour la sécurisation des Espaces Sénégal Services et la vulgarisation des prestations qu’ils délivrent au profit des usagers du service public.