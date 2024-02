Mansour Faye sur le départ de Macky Sall : "Seul le pouvoir de Dieu est éternel"

La cérémonie officielle va clôturer l'édition 2024 du Magal de Daroul Mouhty commémorant les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba et son frère Mame Thierno Birahim Mbacké.



La délégation gouvernementale est conduite par le ministre des Transports Mansour Faye accompagné de ses collègues Samba Ndiobéne Ka et Modou Diagne Fada.



Prenant la parole devant le porte-parole du khalife Serigne Bassirou Anta Niang et la famille de Borom Darou, le ministre a sollicité des prières pour le chef de l'Etat et la Paix au Sénégal.



Mansour Faye en a profité pour magnifier le bilan du président Macky Sall durant ses 12 ans à la tête du pays. Réagissant à la fin du mandat du chef de l’Etat, M. Faye a estimé que "seul le pouvoir de Dieu est éternel".



"Le président Macky Sall a annoncé l'achèvement de son mandat le 02 avril prochain. Il a fait des réalisations remarquables dans tous les secteurs. Ila Touba en est une parfaite illustration. Je ne peux pas lister son bilan. Nous sollicitons des prières pour la Paix au Sénégal, pour une unité des cœurs et des esprits pour nous protéger des esprits extérieurs", a déclaré le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Mansour Faye a, par ailleurs, assuré que les engagements pris par le Premier ministre Amadou Bâ lors de sa dernière visite à Daroul Mouhty, seront concrétisés.