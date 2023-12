Marathon de Yoff : un « Green week » pour l’éveil d’une conscience de préservation de l’environnement

La cérémonie de lancement du Marathon de Yoff s’est tenue le samedi dernier au centre incubateur Jaarra Issa Mbengue. Cette activité qui se déroulera durant deux jours 23 et 24 décembre a réuni les jeunes de la localité et les défenseurs de l’environnement. Le but, c’est de mieux sensibiliser les populations sur les enjeux de la préservation de l’environnement. D’où le thème : « L’éducation environnementale et la sensibilisation des populations locales ».









Pour joindre l’utile à l’agréable, le deuxième jour c’est-à-dire le dimanche 24 a été marqué par des prestations d’artistes, des courses, des randonnées et la remise de trophées aux gagnants du jour.





Partenaire officiel de cette activité citoyenne, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), à travers Pape Mahawa Diouf a apporté son soutien pour la réussite de ce « Green Week Sport » qui en est à sa deuxième édition.