Marche de fraternité à Yamoussoukro : L’appel au Fair Play avant le choc Sénégal-Côte d‘Ivoire

Le choc Sénégal-Côte d’Ivoire, prévu ce lundi à partir de 20 heures à Yamoussoukro, est sans doute l’une des affiches des huitièmes de finale la plus attendue de la CAN. Et depuis la défaite des Éléphants face à la Guinée Équatoriale, la tension est montée du côté des supporters ivoiriens qui sont en colère contre leur équipe. Une situation qui pourrait dégénérer lundi. Pour parer ces éventualités, autorités administratives, coutumières, supporters sénégalais et ivoiriens ont organisé une marche de fraternité ce samedi.









L’objectif de cette randonnée était de sensibiliser les populations Yamoussoukro. ‘‘Le préfet a initié cette marche pour inviter la population à accueillir cette rencontre dans le Fairplay, la convivialité et la fraternité. Nous sommes des peuples frères, pas d’animosité‘‘, lance l’honorable député Touré Massara Diabaté.