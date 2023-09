Marché de Médina Baye : Locafrique, Promogem et NVS signent une convention pour la commercialisation

La Compagnie ouest-africaine de crédit-bail, le Promogem et la société NVS ont signé, ce dimanche, un protocole portant sur la commercialisation et le financement des espaces marchands du nouveau marché de Médina Baye, dénommé "Mame Astou Diankha". La cérémonie, qui s'est tenue au niveau du siège de Locafrique, a vu la présence de nombreux invités et des commerçants attributaires de magasins. L'administrateur directeur de Locafrique, Khadim Ba, a magnifié le partenariat qui, selon ses mots, va participer à la nouvelle politique de modernisation des marchés initiée par l'État du Sénégal. "Cet ambitieux projet va s'insérer harmonieusement dans l'ambition des autorités de moderniser les marchés avec des modèles d'affaires qui valorisent le partenariat public-privé", a-t-il expliqué.





Monsieur Ba d'ajouter : "La mise en œuvre de la convention de partenariat de ce jour permettra inéluctablement de changer drastiquement l'écosystème du secteur marchand dans la ville de Kaolack. C'est pourquoi Locafrique ne pouvait pas manquer d'y jouer sa partition. Notre engagement dans ce programme matérialise notre mission qui est d'offrir des solutions de financement alternatives et innovantes adaptées aux besoins et aux spécificités des TPE-PME pour transformer durablement l'économie sénégalaise."





Khadim Ba, l'administrateur directeur de Locafrique a aussi rappelé que l'État n'a pas les moyens de tour faire seul. Donc, il faut une implication de premier plan du secteur financier qui doit oser sortir de sa zone de confort pour aller vers les secteurs à enjeu national où les Sénégalais évoluent majoritairement. "Locafrique, qui est un établissement de crédit 100 % sénégalais, a déjà, depuis des années, fait du financement de l'économie réelle sa priorité. Avec l'USAID, Locafrique s'est lancé récemment dans un programme d'inclusion financière dont l'objectif est de permettre aux micro-entreprises des jeunes et des femmes d'accéder à des services financiers", a-t-il révélé.





Yaye Fatou Diagne, Administratrice du Promogem, a détaillé que ce nouveau type de partenariat tripartite est encouragé par le président de la République Macky Sall. "Le partenariat entre Locafrique, le Promogem et la NVS est inscrit dans la continuité, autrement dit de la construction à la gestion de l'édifice marchand. Les trois entités sont en étroite collaboration. Le mode de gestion des marchés connu a montré ses limites avec les nombreuses catastrophes dues aux installations anarchiques et au manque d'organisation. Le manque d'accompagnement des commerçants pour la pérennité de leurs activités était aussi une vieille doléance, mais cela va être un mauvais souvenir avec une institution comme Locafrique. Avec un règlement intérieur et un changement de comportement, nous allons vers des centres commerciaux où il régnera une ambiance plaisante qui incitera les visiteurs à y revenir souvent", a-t-elle promis.





Le marché de Médina Baye, qui va porter le nom de Mame Astou Diankha, est composé d'un total de 839 espaces de vente répartis en 14 magasins, 681 cantines et 144 étals. Le coût global est de 5 milliards de francs CFA dont 3 milliards financés par Locafrique et 2 milliards par l'État du Sénégal. Dans une première phase, 330 espaces commerciaux seront livrés ce dimanche 24 septembre lors d'une cérémonie présidée par le khalife général Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass.





Rappelons que ces espaces sont entièrement financés par Locafrique.