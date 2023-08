Masteriales 2023 : Akademia Dakar offre à ses étudiants un cadre de dialogue direct avec des experts pour s’enrichir des « meilleures pratiques »

AKADEMIA Dakar, l’Ecole de droit, de sciences politiques et de gouvernance, a organisé, ce mercredi 9 août 2023, une session des masteriales, échanges scientifiques entre apprenants et spécialistes. Au cours de cette importante activité pédagogique, qui s’est tenue dans un hôtel à Dakar, trois thématiques majeures ont été développées par d’éminents experts sénégalais.









Rencontre entre étudiants et experts du monde de l’entreprise





Akademia Dakar a initié ces rencontres entre les apprenants, les étudiants et les experts qui viennent du monde de l’entreprise et de la vie professionnelle et qui partagent leurs expertises, leurs savoirs et leurs savoir-faire. Selon son Président, M. Samuel Faye, par ailleurs, juriste, enseignant et chercheur en droit, Akademia Dakar, pour cette année 2023, a fait le choix d’organiser ces masteriales autour du thème « Enjeux contemporains en Afrique de l’Ouest ». Et en ce sens, trois sous thématiques ont été développées. Il s’agit de : « Enjeux géopolitiques et sécuritaires contemporains » (thématique 1) ; « Performance des politiques publiques au Sénégal » (thématique 2) ; et enfin « Exploitation des ressources naturelles en Afrique de l’Ouest : cas du pétrole et du gaz au Sénégal » (thématique 3).





La première thématique a été animée par l’expert M. Mouhamadou Ba. La deuxième, quant à elle, a été développée par le Directeur international budget partnership, M. Maleine Niang ; et la dernière a été animée par M. Manar Sall, Directeur général de Petrosen Trading & Services.





« Instaurer une innovation pédagogique majeure permettant aux apprenants de pouvoir dialoguer directement avec des experts et s’enrichir des meilleures pratiques »





Akademia Dakar a initié cette session des masteriales au profit de ses étudiants qui sont inscrits dans les filières de Sciences politiques, de Relation internationale, Droit public, Administration territoriale et Droit humanitaire. L’objectif est d’instaurer, au-delà du cadre pédagogique habituel, une innovation pédagogique majeure permettant aux apprenants de pouvoir dialoguer directement avec des experts et s’enrichir des meilleures pratiques.





Le choix de ces thématiques n’est pas fortuit au vu du contexte actuel, notamment avec l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal et les crises sécuritaires qui secouent le Sahel. Pour le Président d’Akademia, ces ressources offrent d’énormes possibilités aux jeunes.





Les étudiants invités à être parmi les meilleurs





Le Directeur général de Petrosen Trading & Services, pour sa part, s’est réjoui d’avoir échangé son expérience avec les étudiants qui, selon lui, vont pouvoir tirer l’essentiel de son cours magistral. Pour M. Manar Sall, « les ressources naturelles appartiennent au peuple et leur exploitation doit permettre d’améliorer le bien-être des Sénégalais », comme c’est bien inscrit dans la constitution.





Le patron de Petrosen TS a, par ailleurs, profité de l’occasion pour inviter les jeunes sénégalais, notamment les étudiants, quelques soient leur domaine de compétence, à être parmi les meilleurs de la sous-région et même au niveau mondial afin d’être au cœur des activités et apporter sa pierre à l’édifice.