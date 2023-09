Match Sénégal -Algérie : la réaction de Lamine Camara: « On devait marquer en première période »

Le Sénégal a été battu par l’Algérie par 1 but à 0 en match amical au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio . Pour sa première convocation en équipe nationale et ses premières minutes de jeu, Lamine Caméra est fier de rejoindre la tanière et compte travailler plus pour mériter sa place .