Mbacké : Amadou Ba inaugure un nouveau système de transfert d’eau potable, ce dimanche

C’est une première que va inaugurer ce dimanche 28 janvier 2023 le Premier ministre Amadou Bâ à Mbacké : un nouveau système de transfert d’eau potable de la localité de Sadio, situé à 50 kilomètres, vers la commune de Mbacké. C’est une réponse à la problématique de la salinité de la nappe qui produit une eau au goût salé et donnant une coloration ocre à la dentition à cause de la forte teneur en chlorures et en fluorures. Après les efforts ayant permis d’augmenter la production depuis 2012, le défi de l’amélioration de la qualité de l’eau devenait insistant. Dans la programmation des investissements, un nouveau système de transfert d’eau douce de Sadio vers Mbacké réalisé par la SONES pour l’Etat du Sénégal à travers le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.





Pour la production d’eau douce, 4 forages ont été réalisés à Sadio. Une production de 12.000 m3/jour collectée par une station de pompage réalisée sur le même site. Cette localité étant distante de 50 kilomètres de Mbacké, une conduite de transfert d’eau d’un diamètre de 700 millimètres a été posée Un réservoir au sol : 2000 m3. L’eau arrive à Mbacké où elle transite par un château d’eau d’une capacité de 2000 m3. En raison de la croissance démographique, 20 kilomètres de réseaux ont été posés.





Les travaux ont été menées et les tests de mise en service ont été bouclés à la mi-décembre.