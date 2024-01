Mbao : Les populations, derrière le maire Abdou Karim Sall, rassurent Amadou Ba pour la continuité

C’est dans une ferveur et une détermination sans faille que le maire de Mbao (département de Pikine) a accueilli ce mardi 2 janvier, le Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Après ses méga-meeting de confirmation qu’il a organisé à Mbao et à Orkadiéré (département de Kanel) pour une victoire sans bavure au soir du 25 février, l’homme fort de Mbao a déroulé le tapis rouge au choix unique du président de la République à cette présidentielle de 2024. Ici, toutes les populations de la commune se sont mobilisées comme un seul homme derrière leur maire pour réserver un accueil chaleureux et triomphal à Amadou Ba. Hommes et femmes, jeunes, adultes et vieux, responsables politiques de l’APR et de BBY, chefs de village, délégués de quartiers, autorités religieuses et coutumières, tous ont brillé de leur présence aux côtés du maire Abdou Karim Sall, qui règne en maître dans la localité de Mbao où il tient la dragée haute pour la coalition BBY en tant qu’édile.









« Monsieur le Premier ministre, tenez bien Abdou Karim, si vous le tenez, vous tenez Mbao »





Arrivé vers 20h sur les lieux, Amadou Ba, accompagné d’une forte délégation composée de ministres, de responsables politiques de BBY, d’autorités locales, entres autres, a eu droit aux éloges du maire de Mbao, par ailleurs, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal. En effet, le représentant de l’imam ratib, le Curé de la Paroisse, le responsable des jeunes, la responsable des femmes, le représentant des sages de Mbao, entre autres, tous ont magnifié les nombreux actes posés par Abdou Karim Sall au profit des populations, avant même d’être maire. Avant de confier leur leader au candidat à la candidature de la grande majorité présidentielle. « Monsieur le Premier ministre, nous vous confions notre brillant maire. Tenez bien Abdou Karim, si vous le tenez, vous tenez Mbao », ont-ils indiqué dans leur mot de bienvenue.





L’ex responsable du mouvement « Gueum Sa Bopp » à Mbao, Allé Seck, qui a lâché Bougane, était également sur les lieux. Pour lui, son ralliement au camp de Abdou Karim Sall s’explique par « la politique sociale du maire de Mbao, et qui l’a convaincu à rejoindre le camp présidentiel.





Le maire de Pikine, Abdoulaye Timbo, a également pris la parole pour magnifier et saluer « la grandeur » de son homologue, Abdou Karim Sall. « Je veux qu’on soit uni et main dans la main pour qu’on gagne au soir du 25 février 2024 », a-t-il lancé.





« Monsieur le Premier ministre, je vous dis ici, devant Dieu et devant les hommes, que je vous resterai fidèle et loyal »





Le coordonnateur départemental des cadres de BBY de Pikine, pour sa part, a remercié le Premier ministre et sa délégation, non sans exprimer sa satisfaction à l’endroit des populations de Mbao. « Je salue chaleureusement les populations de Mbao. Je rends grâce aux populations de Mbao. Monsieur le Premier ministre, Mbao m’a tout donné. Mbao m’a tout donné, je n’ai pas droit à l’erreur. Je dois le rendre jusqu’au dernier centime », a laissé entendre Abdou Karim Sall.





Il ajoute : « Monsieur le Premier ministre, vous m’avez honoré, vous avez honoré Mbao. Monsieur le Premier ministre, depuis 2008, je suis avec le Président Macky Sall. Je suis resté fidèle, je suis resté loyal. Monsieur le Premier ministre, je vous dis ici, devant Dieu et devant les hommes, que je vous resterai fidèle et loyal. Vous ne me prendrez jamais à défaut de déloyauté. Monsieur le Premier ministre, je sais que la campagne est trop difficile, mais s’il faut vendre un terrain, je le ferai, s’il faut vendre une maison, je le ferai. Je ferai tout mon possible pour vous faire gagner à cette élection présidentielle de 2024 ».





Et Abdou Karim Sall de conclure : « Inchallah, Monsieur le Premier ministre, vous serez le 5ème président de la République et nous allons vous accompagner au Palais ».





Le Premier magistrat de Mbao a, par ailleurs, profité de l’occasion pour poser quelques doléances des populations au candidat de BBY. « Monsieur le Premier ministre, Mbao a besoin d’un centre de santé, le marigot de Mbao doit être récuré, l’école de Mbao Mame Rassoul Seck est dans un état de délabrement avancé. Mbao a besoin également de routes, dans le cadre de Promovilles, entre autres », a étalé l’édile de Mbao à Amadou Ba. Abdou Karim Sall a également plaidé pour le rattachement de Zac Mbao à la commune de Mbao qui, selon lui, a été séparée par une route.





« Je veut être le Président de l’emploi des jeunes »





Le Premier ministre, prenant la parole à son tour, a d’abord remercié vivement Abdou Karim Sall pour son accueil chaleureux. « Cela fait 3 jours que je viens à Pikine car elle fait partie des plus grandes villes », a-t-il souligné.





Le candidat de BBY, soutenant qu’il veut être le « Président de l’emploi des jeunes », a fait savoir que son souhait est de faire plus pour compléter ce qui est déjà fait par le Président Macky Sall.