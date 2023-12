Mbodiène : Akon City, un projet en bonne voie

Ces derniers jours, l'actualité a été dominée par une polémique entourant le projet "futuriste" du célèbre chanteur sénégalais, Alioune Badara Thiam, alias Akon. Afin d'apporter davantage de clarté à cette controverse, une visite sur le site a été organisée ce jeudi 30 novembre à Mbodiène.

Il a envisagé les choses de manière grandiose, et pour certains, peut-être trop grandiose. Le 31 août 2020, Akon posa la première pierre d'une ambition qui allait porter son nom : "Akon City". Trois ans plus tard, ce projet ambitieux fait parler de lui, non pas pour son état d'avancement, mais plutôt pour sa stagnation. Loin des bâtiments au design original qui étaient prévus, les 55 hectares dédiés à cette initiative sont toujours dans leur état d'origine : vides. Pour aggraver les choses, le journal Libération a annoncé que la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO) a l'intention de rompre son engagement avec la star du RNB. La raison évoquée par le journal est le "non-respect" de la convention signée entre les deux parties. Une nouvelle à laquelle l'intéressé n'a pas tardé à réagir à travers un communiqué.

"Il est effectivement surprenant de lire un tel amalgame de contrevérités", a commenté la note, exprimant sa volonté de "rétablir" la vérité. Dans cette optique, une visite de presse a eu lieu sur le site du projet. Sur place, on remarque la présence d'un bâtiment à l’architecture pittoresque. Il s'agit du "Welcome Center", destiné à être la pierre angulaire d'Akon City. "C'est un édifice sans briques, entièrement conçu en béton", nous explique Medame Diene, directeur général de la société en charge de sa réalisation. Ce monument est accompagné de deux installations voisines : un groupe électrogène alimenté par des panneaux solaires et un réservoir d'eau équipé d'un système de recyclage. Pour Alioune Badara Thiam, l'avenir rime avec transition écologique. À la suite de cette construction, un bâtiment témoin et un hôtel cinq étoiles devront voir le jour, entre les mains de la même société dirigée par Medame Diene.





Sol argileux, Covid… : Les raisons d’un retard important





Au-delà de cette réalisation, le vent ne se heurte à aucun obstacle à chaque souffle. Quelles sont les raisons de la lenteur observée dans la concrétisation d'un projet dont la première phase aurait dû être livrée à la fin de l'année 2023 ? Plusieurs causes sont évoquées, tant endogènes qu'exogènes. La première concerne la nature du sol, qui se caractérise par des formations sableuses et argileuses en surface, suivies de sols marno-calcaires et calcaires en profondeur. En d'autres termes, la zone hébergeant ce projet ambitieux n'est pas des plus conciliantes en raison de son sol gonflant dû à la présence d'argile.





En période de pluie, cette matière rocheuse absorbe l'eau, augmentant ainsi son volume, et lorsqu'elle s'assèche, elle a tendance à se rétracter en perdant du volume. Chargé des études topographiques, des levés aériens par drones et de la bathymétrie de la zone via sa société Bet Plus, Gamdy Niang apporte des précisions : "Compte tenu de l'importance des infrastructures à construire sur le site, nous avons effectué des sondages variant entre 20 et 60 mètres de profondeur afin de caractériser précisément les sols présents pour une maîtrise optimale des solutions de fondation à préconiser."





Pour une initiative visant à ériger des buildings de 100 mètres de hauteur, le travail en amont aurait nécessité une précision chirurgicale selon les exigences de son initiateur. "Cela peut sembler anodin pour certains, mais pas pour le promoteur qui souhaite éviter tout effondrement d'immeubles par négligence", précise le communiqué diffusé ce mercredi 29 novembre par l'équipe d'Akon.





Akon City, plus qu’un projet personnel, une ambition “communautaire”





Divers éléments externes ont entravé la progression de ce projet, parmi lesquels figurent le Covid-19 et le conflit Russo-Ukrainien. Telles d’autres nations du monde, le Sénégal a été durement touché par ces secousses, engendrant des répercussions néfastes sur le coût de nombreux biens et services. Les prévisions budgétaires d'Akon City n'ont pas échappé à ces perturbations, avec une révision à la hausse imposée par l'augmentation des prix des matériaux de construction. Malgré la complexité de cette entreprise et les nombreux défis rencontrés, la star de la musique demeure déterminée à mener le projet à son terme. Akon City est une initiative unique, inexistante ailleurs. Interrogé sur la persistance de ce projet, Akon a répondu qu'il aspire à offrir au Sénégal quelque chose d'exceptionnel, d'avant-gardiste", confie Medame Diene.





Outre cette entreprise, Akon a déjà commencé à s'investir au sein de la communauté. Un exemple concret de cette implication est le centre des jeunes de Mbodiène, composé d'une salle polyvalente, d'une salle informatique et d'une bibliothèque, fonctionnant partiellement à l'énergie solaire. “Ce centre était indispensable. Lors de sa visite, Akon a demandé ce que la communauté souhaitait, et les jeunes ont exprimé ce besoin. Il s'est engagé à le construire avant même de débuter le projet", explique Joachin Jean-Marc Diouf, responsable des lieux. Selon ses dires, le projet Akon City suscite d'énormes espoirs au sein de la communauté et au-delà. "Nous pensons que ce projet aura un impact positif, car une fois achevé, ce seront les jeunes du département et du village qui y travailleront. Il a également promis de fournir une formation aux jeunes", ajoute-t-il.