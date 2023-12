Me El Hadj Diouf annonce un pourvoi en cassation et prévient : "Ceux qui jubilent n'ont rien compris"





"Ceux qui jubilent n'ont rien compris", a déclaré Me El Hadji Diouf, un des avocats de l'Etat du Sénégal, après la décision du tribunal de Dakar annulant la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. "Aux avocats de Sonko de se rappeler que le juge du tribunal de grande instance de Ziguinchor leur avait donné raison et cela n'a abouti à rien du tout", a tonné Me Diouf dans son style caractéristique.





Me El Hadj Diouf a annoncé un pourvoi en cassation et s’est montré optimiste quant à la suite des événements : "Le juge de la Cour suprême ne peut dire une chose et son contraire, nous allons le saisir et il va nous donner gain de cause. C'est pourquoi il est très tôt de crier victoire".





Dans la même dynamique, il soutient "qu'Ousmane Sonko est un contumax, il ne peut donc être candidat à une élection présidentielle".