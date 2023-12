Méga meeting à Orkadiéré : Abdou Karim Sall confirme Amadou Ba dans le Fouta

Le maire de la commune de Mbao poursuit sa grande mobilisation pour assurer une victoire sans bavure au candidat de la coalition BBY au soir de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Après le méga-meeting de confirmation qu’il a organisé dans la commune de Mbao (Dakar) en octobre et sa rencontre avec la diaspora en début décembre, Abdou Karim Sall a confirmé Amadou Ba dans le Fouta. Ici, le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal a tenu également un méga meeting de confirmation à Orkadiéré (département de Kanel) où les populations ont dit ‘’Oui’’ au choix du président de la République, Macky Sall.









« La commune de Orkadiéré va offrir une belle victoire à Amadou Ba »





Au cours de cet événement politique tenu ce jeudi 28 décembre 2023, au stade municipal de la commune et qui a noté une mobilisation exceptionnelle et sans précédent des militants venus des quatre coins du Fouta et d’ailleurs, l’édile de Mbao est revenu encore une fois sur le choix du Premier ministre par le Chef de l’Etat, Macky Sall. « Amadou Ba, Amadou Ba ! Amadou Ba, Amadou Ba » !, a chanté Abdou Karim Sall avec l’assistance à l’entame de sa communication. « Je remercie le Président Macky Sall pour nous avoir choisi Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour l’élection présidentielle de 2024 », a-t-il ajouté. Avant de remercier également les populations de chacune des localités de la commune d’Orkadiéré et du département de Kanel pour leur belle et forte mobilisation.





Pour lui, Amadou Ba sera le successeur du Président Macky Sall. « La commune de Orkadiéré va offrir une belle victoire à Amadou Ba, notre candidat. Amadou Ba, le futur président de la République du Sénégal. Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Amadou Ba, l’unique candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar », a laissé entendre le natif d’Orkadiéré.





Mieux, il dira : « Monsieur le président de la République, Macky Sall, monsieur le candidat, futur président de la République, Amadou Ba, Mbao a dit ‘’Oui’’, Orkadiéré a dit ‘’Oui’’, la diaspora a dit ‘’Oui’’, le Sénégal dira ‘’Oui’’ ! Incha’Allah, vous serez notre prochain Président ».





Des ralliements de grosses pointures enregistrés dans les rangs de BBY





Ce méga meeting de confirmation d’Orkadiéré a enregistré un ralliement de taille. Il s’agit de Sada Sogo de Wouro Sidy, coordonnateur départemental du parti « République des valeurs » à Kanel. Il a lâché Thierno Alassane Sall au dernier tournant pour soutenir Abdou Karim Sall pour une victoire du candidat de BBY au soir du 25 février 2024, dans le département de Kanel.





Il a également noté un renfort de taille en la personne de Mamadou Bengourou Dia de Polel Diaoubé (Kanel), et d’autres ralliements de responsables politiques dans la zone qui ont décidé d’accompagner le Dg de l’ARTP vers la victoire finale avec Amadou Ba.





Des financements octroyés aux femmes de la commune