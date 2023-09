Meilleur joueur africain 2023 : El Hadj Diouf vote…

Qui, mieux qu'un double lauréat de la plus grande distinction individuelle africaine, pour donner son avis sur les footballeurs actuels et les prétendants au Ballon d'Or 2023 ? El Hadj Diouf a révélé son top 3 des joueurs en pole position pour remporter cette prestigieuse récompense.





L'ancien international sénégalais considère l'attaquant nigérian de Naples, Victor Oshimen, comme le favori incontesté, suivi par Riyad Mahrez, qui a tout remporté avec Manchester City, et André Onana, en raison de sa saison remarquable du côté de l'Inter Milan.









« Pour être objectif, cette année, j'ai trois candidats favoris : Oshimen, qui a remporté la Serie A et le titre de meilleur buteur. Je dirais aussi que Mahrez, même s'il n'a pas beaucoup joué l'année dernière, a tout gagné. Cependant, le favori, selon moi, c'est Oshimen et Onana également. Il a atteint la finale de la Ligue des champions et a réalisé une excellente saison avec l'Inter Milan », a-t-il déclaré.





Le choix de Diouf met en avant les performances impressionnantes de ces joueurs sur la scène internationale, notamment en club.





La course au trophée du Ballon d'Or 2023 s'annonce donc passionnante, avec Victor Oshimen en tête des favoris, selon la légende du football sénégalais.