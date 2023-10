Meilleure artiste de l'Afrique de l'Ouest : Djelykaba Bintou nominée

Elle ne cesse de confirmer sa personnalité et son profil de patronne sur la scène musicale africaine et dans le reste du monde. Après son sacre à Times Square, à New York, la star planétaire guinéenne fait encore parler d'elle avec le titre de la meilleure chanteuse en Afrique de l'Ouest pour cette année, dans la grande compétition de Primud.







Avec une année marquée par une belle performance musicale de Conakry à Dakar, en passant par Paris sans oublier les grandes scènes du monde, Djelykaba Bintou entre dans la légende des artistes guinéens les plus titrés, à l'image de Mory Kanté ou encore Sékouba Bambino.





Artiste confirmée, cheffe d'entreprise très respectée sur la scène internationale, Djelykaba Bintou a glané plusieurs distinctions avec son mari chanteur Azaya. Ensemble, ils vendent la culture et la musique africaines à l'échelle mondiale.





Le Prix international des musiques urbaines (Primud) est une initiative de l'artiste Molare, l'un des précurseurs du coupé-décalé. Il récompense les efforts des artistes. À travers cet événement, plusieurs artistes africains et de la diaspora sont récompensés chaque année. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 29 octobre 2023 en Côte d’Ivoire au Sofitel Hôtel.





Seneweb vous propose de découvrir une de ses chansons.