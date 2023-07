MÉKHÉ : LE PACASEN CHANGE LE VISAGE DE LA COMMUNE

Le responsable de la cellule de communication de l’Agence de développement municipal (ADM), El Hadj Alassane Diallo, s’est dit heureux de constater que le visage de la commune de Mékhé a radicalement changé grâce au Programme d’appuis aux communes et agglome?rations du Se?ne?gal (PACASEN). Il remarque que «les ressources obtenues de ce programme ont permis de re?aliser de tre?s beaux projets qui ont un impact positif conside?rable sur la vie de la population». Un appui hautement apprécié par le représentant du maire de Mékhé empêché, Serigne Abdoulaye Dia, président de la commission environnement et cadre de vie du Conseil municipal de Mékhé, par ailleurs coordonnateur de la cellule de passation des marchés de la commune.









Selon lui, «depuis quatre ans, nous recevons l’appui assez considérable du Pacasen, qui vient d’ailleurs à son heure, dans la mesure où des communes comme Mékhé ne disposent pas suffisamment de ressources pour tendre vers le développement tant souhaité. À travers les fonds du Pacasen, on a pu réaliser une tannerie, un grand hangar, construire une poissonnerie, procéder à l’éclairage du stade municipal Abdoul Aiz Ndao, réhabiliter l’hôtel de ville et beaucoup d’autres choses très utiles pour la population».





Monsieur Diallo considère que «le Pacasen, qui se distingue de beaucoup d’autres, parce que confe?rant un ro?le de premier plan aux communes pour l’exe?cution de leurs projets, en cohe?rence avec la volonte? de l’E?tat de leur donner plus d’autonomie dans la maitrise d’ouvrage, est le plus grand succe?s de l’E?tat. Il a e?te? un levier qui lui a permis de re?soudre des proble?mes de gouvernance et a largement contribue? a? renforcer les acquis en termes de gouvernance financie?re».





Sous la tutelle du ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, l’ADM est chargée de la coordination et de la mise en œuvre globale du programme. Elle a aussi pour mission d’assurer la coordination relative à la communication.





De ce fait, fait savoir El Hadj Alassane Diallo, pour mieux échanger avec les ARD, les CT (les élus locaux, les membres du conseil municipal) et les citoyens sur les actions de communication au niveau territorial, «nous effectuons une tournée d’information des collectivités territoriales (CT) pilotes du PACASEN pour la période du 9 juillet au 20 octobre 2023».





Le responsable de la cellule de communication de l’ADM d’expliquer qu’«organiser le Sénégal en territoires viables, compe?titifs et porteurs de développement durable, telle e?tait la volonte? du président Macky Sall, en lanc?ant en de?cembre 2013 l’acte 3 de la de?centralisation. Cette re?forme traduit tout l’engagement du gouvernement a? donner aux collectivite?s territoriales et aux villes les moyens de stimuler leur croissance e?conomique, d’ame?liorer leur acce?s aux services, mais aussi l’ambition d’autonomiser les collectivite?s territoriales par le transfert des compe?tences, la modernisation des processus de gestion publique, la re?forme du financement des collectivite?s territoriales et le de?veloppement d’administrations locales compe?tentes et qualifie?es».





Un jour nouveau se le?ve pour les 123 collectivite?s territoriales be?ne?ficiaires





Il dit constater qu’«aujourd’hui, les transferts de l’E?tat aux collectivite?s territoriales, malgre? une augmentation depuis 2015, sont faibles, me?me s’ils repre?sentent une ressource essentielle pour la plupart de ces institutions, en particulier celles dites rurales qui ont une capacite? limite?e a? mobiliser des recettes». Aussi de remarquer qu’«avec l’ave?nement du Programme d’appuis aux communes et agglome?rations du Se?ne?gal (PACASEN), lance? le 9 juillet 2018 par le chef de l’E?tat Macky Sall et solidement ancre? dans l’engagement du gouvernement a? renforcer le processus de de?centralisation au Se?ne?gal, c’est un jour nouveau qui se le?ve, du moins pour les 123 collectivite?s territoriales be?ne?ficiaires». Finance? a? hauteur de 130 milliards F CFA par l’E?tat du Se?ne?gal, avec le concours de la Banque mondiale et de l’Agence franc?aise de de?veloppement (AFD), cet ambitieux programme d’une dure?e de cinq ans (2018-2023) a pour objectif principal de contribuer a? la mise en œuvre de la premie?re phase du Programme d’ope?rationnalisation de l’acte 3 de la de?centralisation (PROACTSEN) qui couvre la pe?riode 2019-2024.





Gra?ce a? la coordination technique de l’ADM, il est exe?cute? a? travers les deux instruments de la Banque mondiale, a? savoir le Programme pour l’investissement (Investment Program Financial/IPF) et le Programme pour le re?sultat (Program For Result/PFR).





Mis en œuvre depuis quatre ans maintenant, le PACASEN est, souligne M. Diallo, «une bouffe?e d’oxyge?ne pour les collectivite?s territoriales dont la rarete? des ressources a toujours constitue? un frein a? leur objectif de de?veloppement».