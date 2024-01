Mémorial de Gorée : Macky Sall lance les travaux et concrétise un grand projet en gestation depuis 30 ans

C’est officiel ! Le projet de construction du Mémorial de Gorée, en gestation depuis 30 ans, a finalement vu le jour. Le président de la République, Macky Sall, a procédé, ce samedi 6 janvier 2024, au lancement des travaux. La cérémonie officielle de pose de première pierre s’est tenue sur le site du projet, à la corniche ouest de Dakar, en présence du ministre Alioune Ndoye, maire de la commune de Dakar-Plateau, du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Pr Aliou Sow ; du Directeur général de l’APIX-SA, Dr Abdoulaye Baldé ; du commissaire de la fondation du Mémorial de Gorée, Amadou Lamine Sall ; de la représentante de la Diaspora, Mme Colette Césaire, entre autres.

Un vieux projet qui a traversé des régimes au Sénégal

La construction du Mémorial de Gorée est un vieux projet qui a traversé les régimes des Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Destiné à servir de repère à toute la diaspora, ce Mémorial entre en droite ligne de la politique culturelle du Sénégal d’ouverture à la diaspora, initiée par le Président Senghor depuis le festival mondial des arts nègres.

Conçu par les intellectuels, hommes et femmes de culture de la diaspora, et formulé à l’occasion d’une réunion des chefs d’Etats de l’Oua à Addis-Abeba et soutenu par l’Unesco, ce grand projet contre l’oubli et au nom de la mémoire est un ouvrage de 108 mètres de hauteur et 73 mètres de largeur, avec une terrasse panoramique de 5200 mètres carrés et 2 ascenseurs panoramiques d’une capacité de 23 personnes chacun. Ici, il est prévu une salle de cinéma et d’exposition de 448 mètres carrés et une capacité 374 places assises ; une piazza de 5200 mètres carrés pour des événements extérieurs d’une capacité de 1500 personnes ; un souk de 813 mètres carrés (32 boutiques de 5 mètres carrés) ; un jardin des peuples noirs de 5918 mètres carrés ; un parking bus de 2740 mètres carrés avec une capacité de 35 places ; un mémorial des enfants de 236 mètres carrés ; un cafétéria de 195 mètres carrés ; un passage souterrain pour piétons ; un aménagement routier et parking véhicules de 1935 mètres carrés, entre autres.

« Il a pour vocation d’être un lieu de rappel de notre histoire pour que l’horreur du passé ne se répète plus jamais »

Il s’agit donc d’une vieille idée de militants et intellectuels panafricanistes qui a tardé à être conceptualisée. Le projet de Mémorial de Gorée est une œuvre dont la réalisation est de la responsabilité de l’humanité entière. Ainsi, le Sénégal, par la volonté du chef de l’Etat, le Président Macky Sall, a décidé de le réaliser avec tous ses amis. Sa réalisation contribuera à « boucler le triangle des lieux de mémoire » liés à la traite transatlantique, après l’African Burial ground, l’Arche du retour à New-York et le Mémorial ACTe à Pointe-à-Pitre.

Selon le président de la République, le Mémorial de Gorée a pour vocation d’être un lieu de rappel de notre histoire pour que l’horreur du passé ne se répète plus jamais. « En posant ici, face aux berges de l’Atlantique, ce samedi 06 janvier 2024, la 1ère pierre du projet du Mémorial de Gorée, j’accomplis, au nom du peuple sénégalais, de l’Afrique et des diasporas, un acte d’exercice mémoriel et de réconciliation des peuples », a-t-il souligné.

Il ajoute : « Le Mémorial de Gorée a pour vocation d’être un lieu de rappel de notre histoire pour que l’horreur du passé ne se répète plus jamais. Comme un miroir incassable, il sera le reflet et le témoin vivant de la mémoire collective de la nation, de l’Afrique et de ses diasporas. Plus qu’une structure physique, il sera un livre d’histoire ouvert au monde pour témoigner du passé. Il dira qu’à quelques encablures d’ici, l’innommable s’est produit ; des hommes, des femmes et des enfants de tous âges ont été rassemblés, enchaînés, torturés, transportés par millions et réduits sans pitié à l’esclavage, génération après génération. Il racontera l’histoire héroïque d’hommes et de femmes qui, par milliers, ont résisté au prix de leur vie, préférant la mort à l’asservissement. Il fera le récit horrible de corps entassés au fond des cales, puis jetés dans les profondeurs lugubres de l’Atlantique. Il dira enfin : Plus jamais ça ! ».

« Un foyer ardent de culture et de fraternité humaine,… »

Témoin du passé, le Président Sall renseigne que le Mémorial de Gorée sera aussi un foyer ardent de culture et de fraternité humaine ; un carrefour d’échanges et de rencontres, où l’on se rassemble pour se souvenir, créer et célébrer l’entente cordiale entre les peuples. « Ce Mémorial tant de fois rêvé, dont le projet remonte à plus de 30 ans, se dressera bientôt majestueusement ici, sur 35.000 m2, avec sa Tour en acier de 108 mètres de haut. Il comprendra, entre autres commodités : une zone commerciale dédiée à l'artisanat local ; un espace d’exposition ; une salle de réception et une autre polyvalente, réservée au cinéma, et à des conférences et spectacles ; des ateliers mémoriels ; un centre d'études sur la traite des êtres humains et une librairie. », a-t-il fait savoir. Avant d’engager les services de l’Etat concernés à « travailler ensemble, et en collaboration avec les partenaires, pour la bonne exécution » du projet dans les délais convenus.