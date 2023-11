Mia Guissé revient en force avec "Lonkotina"

Elle ne cesse d'émerveiller les mélomanes la nouvelle star de la musique sénégalaise. Mia Guissé continue de faire parler d'elle à travers ses œuvres. Sa toute nouvelle chanson intitulée « Lonkotina » rend hommage au duo fétiche Pape & Cheikh reconnu comme de véritables requins sur la scène musicale sénégalaise. Une véritable ode à l'amour pleine d'expressivité soutenue par une voix puissante et guérisseuse qui capte toutes les attentions.





Le titre « Lonkotina » lui-même, qui signifie « retomber de nouveau dans les filets de l'amour » en wolof (langue du Sénégal), révèle l'essence profonde de la chanson, une invitation à plonger dans les émotions tourbillonnantes de l'amour. Mia Guissé connue et respectée par son talent et pour sa voix captivante, sa présence scénique envoûtante, elle transcender les frontières de son propre vécu, pour offrir une expérience musicale universelle à son public d'ici et d'ailleurs.





La chanson « Lonkotina » a été écrite par Kruh Mandiou Mauri et composée par Akatche, une équipe talentueuse qui a contribué à donner vie à cette mélodie enchanteresse. La chanteuse révèle qu'elle a encore beaucoup de surprises en réserve, y compris d'autres singles en collaboration avec des artistes renommés de la sous-région, ainsi qu'un projet d'album.





