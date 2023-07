MICROFINANCE : VICTORINE NDEYE PLAIDE POUR LE RENFORCEMENT DU SECTEUR

Le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a présidé, aujourd’hui, la 27ème session du Comité national de coordination des activités de la Microfinance. En effet, l’objectif général de cette réunion est de poursuivre et de renforcer la concertation entre les acteurs autour de questions centrales visant à consolider les acquis dans une perspective durable.









Lors de cette rencontre annuelle tenue aujourd’hui, il a été question pour le ministre Victorine Ndèye de promouvoir "des politiques publiques qui favorisent l'inclusion financière et la croissance économique durable dans nos terroirs’’. ‘’Il est évident que la microfinance se doit d’être un levier essentiel pour la réalisation de nos objectifs de développement. Il nous faut bâtir ce Sénégal où chaque individu a l'opportunité de prospérer, où l'entrepreneuriat est encouragé, où le potentiel de chaque terroir doit être pleinement exploité et où les rêves de notre jeunesse peuvent devenir réalité", déclare le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire. Sous ce rapport, il est également prévu d’axer le travail sur le renforcement du secteur de la microfinance afin d'améliorer les conditions de vie des concitoyens et bâtir un avenir plus prospère pour tous.





La 27ème session du Comité national de coordination des activités de la Microfinance a été une occasion pour le ministre de faire le bilan de l'année précédente et de revenir sur les acquis réalisés depuis qu'elle a été portée à la tête de cette entité le 13 septembre 2022.





"En 2022, la Microfinance a connu une expansion avec un total de 296 institutions qui disposent de 995 points de service à travers le pays. Aujourd’hui, 4 034 538 comptes restent actifs et la Microfinance touche 22% de la population, avec 511,3 milliards d’épargne et 617,3 milliards de crédits accordés. Nous sommes conscients qu'il nous faut nous réinventer pour répondre aux exigences nouvelles et aux nouveaux besoins d’une population plus vulnérable dans des moments de crises majeures que traversent notre pays", atteste Victorine Ndèye.





Par ailleurs, le ministre appelle les acteurs de la microfinance à plus de créativités et à s'approprier les technologies de l’information et de la communication.