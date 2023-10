Ministère de l’Économie : Oulimata Sarr dresse un bilan élogieux et passe les rênes à Doudou Ka

Le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) a accueilli son nouveau patron, ce mardi. Conformément au protocole, une cérémonie de passation de service a été organisée en l’honneur du sortant et du nouveau ministre pour les solennités. Les différents départements de l’institution étatique ont été représentés.





Après une « exaltante mission » au sein du MEPC, la ministre sortante, Oulimata Sarr, est revenue sur les résultats avec la brillante équipe sur les bases d’une feuille de route de 5 points notamment : lever tous les financements des projets de directive présidentielle ; élaborer le PAP3 qui est la déclinaison quinquennale du PSE pour la période 2024-2028 ; le recensement de la population et de l’Habitat (après 10 ans) ; lancer le processus de recalcul de nos comptes nationaux de 2014 appelé rebasing, avec une nouvelle année de référence 2021 ; et enfin rendre opérationnelle la nouvelle loi PPP de 2021 en impliquant le secteur privé national grâce à la stratégie nationale de développement du secteur privé.



Le PAP3 divisé en 4 chapitres



La ministre a évoqué le PAP3 qui est divisé en 4 chapitres concernant le Bilan du PSE, le cadre macroéconomique qui donne une croissance économique avec un taux moyen de 7,7% sur les 5 prochaines années et un déficit budgétaire maîtrisé de 3% du PIB . Les 22 projets phares et les 13 réformes sectorielles et transversales. Ainsi que le volume du PAP en milliards de FCFA.



59 projets d’un volume d’investissement de 2500 milliards…



« Nous avons également changé de paradigme en portant la part du financement du PAP 3 par le secteur privé à plus de 50%… Concernant les Partenariats Public-Privé, des avancées significatives ont été réalisées avec : la signature du premier contrat PPP sous l’empire de la Loi PPP 2021, notamment le contrat du projet des 15 centres de formation professionnelle dans 15 départements du Sénégal qui démontre l’efficacité du nouveau cadre des PPP. Le lancement de la campagne nationale de vulgarisation « Tabax Suñu PPP, Nguir Tabax Suñu Reew » qui a permis de sillonner le pays et de sensibiliser plus de 1000 acteurs des PPP de l’Administration, des collectivités territoriales, la presse, le milieu universitaire, etc. Aujourd’hui, vous pouvez trouver le portefeuille des projets PPP composé de 59 projets d’un volume d’investissement de 2500 milliards sur le site du Ministère ainsi qu’en QR code sur nos cartes de visite », a-t-elle listé.



1933 milliards de F CFA , 69 conventions





En ce qui concerne le recensement de l’ANSD, la ministre fait savoir que le rapport sera remis le 31 Octobre. “Ce recensement a mobilisé plus de 32 000 agents et a été entièrement effectué en digital, nous permettant d’avoir les données en temps réel. En 2023, nous sommes 18.275.000 sénégalais avec 50,8% de femmes(...). Le Sénégal fait partie des pays de la liste restreinte du FMI pour la norme spéciale de diffusion des données. En Afrique subsaharienne, nous sommes les seuls avec l’Ile Maurice, l’Afrique du Sud et les Seychelles à être membre de ce groupe restreint”, a-t-elle déclaré.