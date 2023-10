Ministère du Pétrole et des Énergies : Sophie Gladima passe le flambeau à Antoine Diome

Une cérémonie de passation de service a eu lieu ce mardi au ministère du Pétrole et des Énergies, marquant le transfert de responsabilités entre la ministre sortante, Aïssatou Sophie Gladima, et le nouveau ministre, Antoine Félix Diome.









L’événement, empreint d'émotion et de reconnaissance, a débuté par l’allocution de Cheikh Niane, secrétaire général du ministère de l'Énergie, qui parlait au nom des employés du ministère. Il a exprimé leur gratitude à la ministre sortante en déclarant : « Par ma voix, la grande famille du ministère du Pétrole et des Énergies vous remercie de votre présence à ses côtés, mais aussi de tout ce que vous avez fait pour le rayonnement du secteur de l'énergie sous l'égide du président de la République ».





Aïssatou Sophie Gladima, professeure-chercheuse au Département de Géologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été honorée par ses anciens collaborateurs qui lui ont décerné la médaille d'or pour la gestion de cette institution. À cette occasion, Cheikh Niane l'a encouragée en lui disant : « Ayez le sentiment du devoir accompli et soyez fière de remettre la baguette à votre successeur ».





La ministre sortante, Aïssatou Sophie Gladima, a tenu à remercier le président de la République, Macky Sall, pour la confiance qu'il lui a accordée pendant ses trois années à la tête du ministère du Pétrole et des Énergies. Elle a également rendu hommage à ses anciens collaborateurs : "Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour les efforts inlassables que vous avez déployés au quotidien pour l'atteinte de ces résultats. Je vous adresse toutes mes félicitations et vous demande d'accompagner le nouveau ministre avec la même ardeur, le même dévouement et la même loyauté pour la réussite de sa mission au profit du développement économique et social de notre pays."





Par la suite, Sophie Gladima est revenu de manière succincte sur les réalisations effectuées dans le secteur avec notamment l’instauration d’un cadre légal et réglementaire renforcé par l’adoption d’un nouveau code pétrolier, du code gazier, de la loi sur le contenu local mais également du code de l’électricité. « Toutes ces mesures jettent déjà les bases d’un meilleur profit de l’exploitation des ressources en hydrocarbures, de l’implication de notre secteur privé national mais également de l’utilisation du combustible produit localement par la production d’électricité à moindre coût avec l’exécution des préalables de la stratégie gaz to power », renchérit-elle.





Antoine Félix Diome, le nouveau ministre du Pétrole et des Énergies, a salué les qualités professionnelles de sa prédécesseure en déclarant : « Permettez-moi de vous rendre un vibrant hommage pour votre engagement au service de l'État et votre sens élevé des responsabilités. Assurément, vous avez laissé des empreintes indélébiles à toutes les hautes fonctions que vous avez eu à occuper. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous féliciter pour le travail accompli, particulièrement ici dans le département hautement stratégique du pétrole et des énergies ».





L’ancien ministre de l’intérieur a lancé un appel à l'union sacrée, appelant « l'ensemble des acteurs du secteur et tous les agents de ce département ministériel à fédérer leurs efforts pour la préservation et la consolidation des acquis afin de mieux faire face aux nouveaux défis et aux attentes ». Il a également rassuré ses collaborateurs en affirmant qu'il ne ménagera aucun effort dans la poursuite des chantiers initiés pour atteindre les objectifs de la lettre de politique de développement du secteur.





La cérémonie s'est conclue par une remise de cadeaux, un grand boubou bleu et un tableau, des collaborateurs à leur ancienne ministre, Aïssatou Sophie Gladima.